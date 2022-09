Esta es la prueba de que Ana Patricia está obsesionada con los jumpsuits ¡Wow! La presentadora mexicana es amantes de esta cómoda y atemporal pieza y la llevado muchísimas veces. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchas las famosas que son referencia de estilo para las mujeres que las admiran y no es para menos. Mujeres como Jennifer López, Galilea Montijo, Natalia Jimenez y Adamari López, entre otras, siempre lucen impecables y llevan piezas muy a la moda, convirtiéndose en modelos a seguir. Otra famosa que siempre luce hermosa y con piezas que todas las chicas pueden llevar, es Ana Patricia Gámez, cuyo estilo es elegante, cómodo y asequible, algo que la coloca entre las favoritas. Es precisamente Gámez quien cada día nos deslumbra con los looks que lleva en Enamorándonos USA (Univision). Sus prendas van desde clásicos vestidos cortos o a la rodilla, sofisticadas blusas combinadas con clásicos pantalones de talle alto y coquetos vestidos estampados. Ahora bien, su prenda favorita es el jumpsuit y por eso no pierde oportunidad de llevarlo. Esta cómoda pieza que nunca pasa de moda se ha convertido en el atuendo perfecto para la presentadora mexicana y su gusto por ella la ha llevado a tener una extensa colección. Nos dimos a la tarea de buscar todas las veces o mejor dicho, casi todas en que la presentadora ha llevado la clásica y atemporal prenda que le sienta de maravilla a todas las figuras. Descubrimos que Gámez tiene una leve obsesión y la aplaudimos porque le quedan espectaculares. Mira a continuación algunas de las imágenes que demuestran que la mexicana ama los jumpsuits. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Patricia Credit: Instagram Ana Patricia Credit: Instagram Ana Patricia Credit: Instagram Ana Patricia Credit: Instagram Ana Patricia Credit: Instagram Ana Patricia Credit: Instagram Ana Patricia Credit: Instagram Ana Patricia Credit: Instagram Ana Patricia Credit: Instagram

