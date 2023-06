Ana María Polo cambia de look y toma inspiración en Miley Cyrus Mira cómo quedó la anfitriona de Caso cerrado con su nuevo estilo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ana maría polo Credit: Jesse Grant/Telemundo/NBCU Photo Bank El verano es la mejor temporada para un cambio de cabello y lo acaba de mostrar nada más y nada menos que la abogada más famosa de la televisión. En su cuenta de instagram Ana María Polo, la conductora del programa Caso cerrado, acaba de compartir un reel detallando su nuevo cambio de look y dio detalles de la inesperada celebridad que le sirvió de inspiración. "¡Hola amigos! Les comparto mi cambio de look para el verano inspirado en Miley Cyrus, ¿qué les pareció?" escribió junto al video. La cubana siguió la tendencia del cabello de dos tonos al estilo de la cantante americana, la cual hace unos años lleva su cabello de base oscura y una capa exterior rubia. Con la ayuda de su estilista, la doctora Polo transformó su melena con sus propias mechas al estilo de la cantante y los resultados maravillaron a sus seguidores. Ana María Polo, cambio de look, cabello Ana María Polo, cambio de look, cabello Left: Credit: IG/Ana María Polo Right: Credit: IG/Ana María Polo "Le quedó genial", "estás bella" y "me encanta" contaron entre los miles de comentarios que leímos en el video. Para esta temporada que viene, nos parece que este look va a ser de los más populares, ya que le da un toque moderno a los rayitos tradicionales y es fácil de mantener. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Te atreverías a seguir la tendencia?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ana María Polo cambia de look y toma inspiración en Miley Cyrus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.