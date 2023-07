Exconductora de Despierta América entra en quirófano para retirarse los implantes La presentadora dio la noticia poco antes de someterse a la intervención. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde bien temprano en la mañana de este sábado, quien fuera una de la primeras conductoras del show mañanero Despierta América y en el que ha colaborado años después de su salida, ha compartido una noticia con sus seguidores en redes. Con una gran sonrisa, pero también con nervios, comunicó camino a la clínica el paso en términos de salud que estaba a punto de dar. "Así sin filtros y al natural, con un poquito de miedo pero feliz de que ya por fin me retiro los implantes", expresó Ana María Canseco, quien también dio a conocer la razón que le llevó a tomar esa decisión. "(Es) por razones médicas", escribió sin entrar en más detalles. Ana María Canseco Ana María Canseco se retira los implantes | Credit: Mezcalent IG/Ana María Canseco Lo que sí hizo fue agradecer y pedir la mejor de las energías en este momento tan significativo para ella. "Gracias a la familia y amigos por sus oraciones, échenme toda la buena vibra para que todo salga bien. Los quiero siempre", escribió junto a esta imagen desde el coche que la trasladaba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Más tarde, ya en la cama del hospital y con todo listo para entrar en quirófano, Ana María compartió otras imágenes y otro escrito de agradecimiento por la cantidad de mensajes recibidos tras hacer el anuncio. "Ya todo listo…. En minutos al quirófano para cambiar los implantes. Gracias por sus oraciones, nos vemos luego y no se olviden lo mucho que los quiero", añadió sin perder la sonrisa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exconductora de Despierta América entra en quirófano para retirarse los implantes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.