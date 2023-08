¡Wow! Así luce Ana Jurka sin maquillaje La carismática presentadora y cronista deportiva de Telemundo presumió su belleza en un destino paradisíaco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de una intensa cobertura de la Copa Mundial Femenina por Australia y Nueva Zelanda, Ana Jurka está disfrutando al máximo de unas vacaciones en las islas de Fiji y allí aprovechó para presumir su belleza natural. La estrella de la televisión compartió varias fotos y videos de su viaje. En una de ellas, se le ve sin maquillaje, sin filtros y luciendo su cabello largo en su estado natural luego de un día en el mar. Asimismo, compartió una foto en un traje de baño de dos piezas justo antes de aventurarse a debutar en el buceo, práctica que asegura tenía miedo de hacer. "Fui a bucear por primera vez en mi vida. El selfie mal tomado es porque quería documentar mi cara de felicidad y orgullo porque vencí mi miedo. Estuve todo el día en el agua y disfrutando del sol. ¡Me encantó!", escribió en su perfil de Instagram. Ana Jurka Ana Jurka Left: Credit: Instagram / Ana Jurka Right: Credit: Instagram | Ana Jurka Por supuesto que las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y le llovieron los piropos por su trabajo en la televisión y su belleza: "Eres tan hermosa", "mucho más que bella", "felicidades por cumplir otra meta, eres el paquete completo", "te ves guapísima, disfruta tus vacaciones", "eres una diosa", son algunos de los comentarios en la publicación. Al terminar su faena como corresponsal del referido canal en el primer mundial femenino con 32 selecciones, la presentadora hondureña expresó sentirse bendecida por haber sido parte de este evento en una tercera ocasión. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ver el despliegue que hizo Telemundo para esta cobertura me llena de orgullo, porque recibí muchos mensajes donde me contaban que verían fútbol femenino por primera vez pero luego les gusto y siguieron viéndolo. Muchas veces en los horarios más pesados. Lo que vimos en este mundial fue el resultado de muchos años de trabajo y más sacrificios", compartió en sus redes.

