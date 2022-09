Ana de Armas deslumbra en Venecia con unos shorts increíbles La actriz llegó al festival de cine lista para promover su película y presumir sus sensuales piernas. Aquí los detalles de cómo copiar el look. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El festival de cine de Venecia es uno de los eventos más glamorosos en el mundo del cine y este año, las celebridades están derrochando glamour, tanto en sus entrevistas de prensa como en los grandes estrenos. Con la ayuda de su estilista Samantha McMillen, Ana de Armas ya se destacó como una de las mejor vestidas del evento y todavía no ha pisado la alfombra roja. La protagonista de Blonde lució como una adolescente bajándose de un vaporetto con un conjunto azul real de blazer y short, ambos adornados con botones dorados. Por supuesto, no puede faltar el glamour en el festival de cine, así que las piezas fueron confeccionadas por Louis Vuitton, encabezado por su director creativo, Nicolas Ghesquière. Ana de Armas, Venecia Credit: Jacopo Raule/Getty Images Aparte de su vestuario, la actriz cubana también nos maravilló con sus sandalias de tiras, creadas por Gianvito Rossi que estilizaban su silueta y daban protagonismo a sus piernas. Para acentuar el sofisticado atuendo, llevó su cabello suelto en ondas suaves. Ana de Armas, Venecia Credit: Ernesto Ruscio/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si buscas copiar su look, aquí te tenemos unas sugerencias para recrear este estilo que está perfecto para la transición al otoño. Y por supuesto, todos nuestros picks están a buen precio. Copia el Look de Ana de Armas Credit: Cortesía de Amazon Double Breasted Blazer, de Utyful. $46.99. amazon.com Copia el Look de Ana de Armas Credit: Cortesía de Amazon High Waist Shorts, de SweatyRocks. $23.99. amazon.com

