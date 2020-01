El estilo de Ana de Armas, la cubana de moda en Hollywood By Irene San Segundo ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz de nacionalidad cubana y española triunfa con su estilo clásico, sexy y girlie a la vez. No te pierdas sus mejores looks sobre la alfombra roja y elige tu favorito. Empezar galería Ana de Armas Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Con este impresionante vestido de lentejuelas con bolsillos y escote palabra de honor de Ralph & Russo consiguió colarse en todas las listas de las mejor vestidas en la última edición de los Golden Globes. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Image zoom Jon Kopaloff/Getty Images Para sus actos de gala y alfombras rojas la cubana se deja asesorar por la estilista Karla Welch, que también trabaja con pesos pesados de Hollywood como Tracee Ellis Ross y Olivia Wilde. 2 de 9 Applications Ver Todo Image zoom Toma nota de cómo convertir un vestido nude del corte más sencillo en una pieza sexy y elegante. ¡Le sienta increíble! 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Image zoom Slaven Vlasic/Getty Images for Metro Goldwyn Mayer Pictures ¿Sabías que además de dar vida a Marilyn Monroe este año la actriz será una de las protagonistas de la próxima entrega de James Bond, "Bond 25"? Durante la presentación a los medios de comunicación en Jamaica la intérprete se alejó de los vestidos más ladylike a los que nos tiene acostumbrados y se desmarcó con un minivestido super sexy de encaje y transparencias en colores nude. ¿Con qué estilo te gusta más? 4 de 9 Applications Ver Todo Image zoom Gareth Cattermole/Getty Images for BFI Y hablando de desmarcarse, ¿qué tal este esmoquin con camisa de chorreras incluída que eligió para el estreno de "Knives Out" en Londres? 5 de 9 Applications Ver Todo Image zoom La gama de tonos nude es uno de sus musts para eventos durante el día como este total look de Burberry que la propia actriz describió en su cuenta de Instagram como "el vestido perfecto para un día de prensa". 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Image zoom Stefania M. D'Alessandro/Getty Images for Campari Gracias a looks como este de Versace, y su innegable talento obviamente, entendemos lo que los directores de cásting de Los Ángeles vieron en ella cuando la eligieron para interpretar a Marilyn Monroe en el próximo biopic sobre "la ambición rubia", Blonde, que se etrenará en marzo. 7 de 9 Applications Ver Todo Image zoom La actriz de 31 años ha sabido conseguir forjarse un estilo propio con un equilibrio de cortes y siluetas clásicos alternado con otros looks modernos y más juveniles como este con lacitos dorados que eligió para asistir a una convención en Las Vegas. 8 de 9 Applications Ver Todo Image zoom Joe Scarnici/Getty Images ... Pero cuando hay que ponerse sexy, ¡lo hace como ninguna! 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

