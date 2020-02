Ana de Armas, Salma Hayek y más en El look del día. By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Mira la galería y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Ana de Armas Image zoom Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La actriz lució increíble con este minivestido negro de Saint Laurent, que combinón con una clásica chaqueta sobre sus hombros y zapatos atados al tobillo. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Ariadna Gutiérrez Instagram/Ariadna Gutiérrez La modelo mostró su increíble figura, en especial sus largas piernas, con este sexy miniestido negro. 2 de 9 Applications Ver Todo Salma Hayek Image zoom Gregor Fischer/picture alliance via Getty Images La actriz mexicana llegó a una gala en Berlín con este traje negro con falda y mangas de tul, de Alexander McQueen. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Clarissa Molina Instagram/Clarissa Molina Para una de las más recientes transmisiones de El gordo y la flaca (Univisión), la presentadora eligió este sexy look de 4 de 9 Applications Ver Todo Elle Fanning Image zoom Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images Este hermoso vestido crema con aplicaciones florales de rodarte hizo que la actriz luciera muy femenina. 5 de 9 Applications Ver Todo Francisca Lachapel Instagram/Francisca Lachapel La presentadora no desperdició la oportunidad de mostrar su coqueto minivestido estampado a sus seguidores. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Rashel Díaz Instagram/Rashel Díaz Supercool y esbelta lució la presentadora con este coqueto minivestido estampado. 7 de 9 Applications Ver Todo Bella Hadid Image zoom Pierre Suu/GC Images Captamos a la modelo a su salida de uno de los desfiles en los que participó, durante la Semana de la moda de París, portando un conjunto de pantalón y chaqueta verde de cuero, y top negro de cuello alto. 8 de 9 Applications Ver Todo Hailey Baldwin Image zoom Marc Piasecki/GC Images Captamos a la modelo en las calles de París luciendo muy chic con este set de minifalda y chaqueta verde, que complementó con un croptop negro y botas por encima de la rodilla. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Ana de Armas, Salma Hayek y más en El look del día.

