Ana de Armas, nueva embajadora de Louis Vuitton, protagoniza su primera campaña para la firma Embajadora oficial de la firma francesa, la actriz cubana protagoniza la última campaña de alta joyería de Louis Vuitton modelando gargantillas que nos han dejado sin habla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana de Armas continúa sumando éxitos profesionales. Además de triunfar como actriz que huye de estereotipos y amplia el repertorio de papeles para las latinas en Hollywood, la cubana, quien forma parte de nuestra edición de Los 50 más bellos de este año, es conocida por su belleza y buen gusto, colocándose siempre entre las mejor vestidas de las alfombras que pisa. Ahora la nominada al Oscar por Blonde, ha añadido otro rol a su currículum al protagonizar la nueva campaña de alta joyería de Louis Vuitton. Ana de Armas embajadora campaña Louis Vuitton Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images for Louis Vuitton La intérprete es una gran admiradora de la marca, y ha recurrido a la firma francesa para las alfombras más especiales, como la última edición de los Oscar, los Bafta o el Festival de Cine de Venecia, además de estar presente en la primera fila de sus desfiles. "Estoy tan emocionada de compartir mi rpirmera campaña con Louis Vuitton", escribió De Armas bajo una de las imágenes comerciales. "Deep Time, la colección de alta joyería diseñada por Francesca Amfitheatrof es asombrosa. Amo cada pieza". La actriz compartió una foto en la que luce una impresionante gargantilla con diamantes, ópalos, y otras piedras, combinadas con una gruesa cadena de oro. En las redes sociales de la firma también hemos podido ver un video en que la sensual actriz presume impresionantes piezas, como collares rígidos, profusamente decorados con piedras brillantes engarzadas en oro, joyas azules y verdes, diamantes tipo baguette, zafiros de diferentes colores, brazalete, originales gargantillas, grandes anillos y pendientes a juego que nos han dejado sin palabras. "Abarcando del nacimiento del plantea a la creación de vida, las piezas trazan un profundo viaje que refleja los orígenes de las piedras preciosas", reza el mensaje de Louis Vuitton sobre la colección Deep Time, diseñada por la actual directora artística de joyería y relojería de la marca, Francesca Amfitheatrof, quien presentó la colección en Grecia el pasado mes de junio. La colección comprende más de 95 piezas únicas decididas en 13 temas que se inspiran en la geología, el origen del planeta y su transformación a lo largo de los milenios, así como el cambio de los materiales que lo componen y las diferentes formas de vida que existen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Oficialmente embajadora de la mítica casa francesa, De Armas ha sabido mantener su esencia en estos exitosos años en Hollywood y seguro que partir de ahora, a sus cuidados looks le vemos incluir increíbles piezas de joyería.

