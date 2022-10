La transformación de Ana de Armas en Marilyn Monroe tomaba más de tres horas al día ¡Mira el video! La actriz cubanoamericana ha recibido muchísimos elogios por su trabajo en la serie Blonde. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue en el mes de septiembre que se estrenó la esperada serie Blonde (Netflix), que cuenta algunas de las partes más oscuras y tristes de la vida de Marilyn Monroe. La serie es protagonizada por Ana de Armas quien ha recibido muchísimos elogios tanto de parte de los expertos en cine, como de sus fanáticos. Y es que la actriz se lució realizando este trabajo y su parecido con la desaparecida estrella, es realmente impresionante. Aunque la actriz tiene uno que otro parecido a Monroe, el proceso para verse casi idéntica a la icónica actriz, no fue tarea fácil. Resulta que cada día antes de empezar a grabar sus escenas, de Armas tenía que someterse a un proceso de un poco más de tres horas en el que la transformaban completamente. En un video que publicó Netflix en su cuenta de Instagram, se puede apreciar un poco el enorme trabajo que hacían maquillistas y estilistas para lograr el resultado que vemos en la serie. "Verme como Marilyn fue muy emocionante para mí. En ese momento yo había estado trabajando como por nueve meses y la primera vez que me puse la peluca y el maquillaje completo, me puse a llorar ", confesó la actriz cubanoamericana. "Mi equipo de peinado y maquillaje empezó a llorar. Todo el mundo estaba muy emocionado y fue un momento muy bonito. Se sintió como que todo ya era real. Fue algo un poco aterrador pero al mismo tiempo, algo muy bello". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Blonde. Ana de Armas as Marilyn Monroe. Cr. Netflix © 2022 Credit: Netflix Blonde. Ana de Armas as Marilyn Monroe. Cr. Netflix © 2022 Credit: Netflix En el video se puede ver cómo le recogen su cabello en un moño alto y lo cubren todo su cabello con unas cintas especiales para luego ponerle la distintiva peluca rubia. También le pintan las cejas de rubio, le hacen el usual delineador negro que usaban Monroe, al igual que su icónico labial rojo. Algo que tampoco podía faltar era el sexy lunar que tenía la desaparecida actriz en el lado izquierdo de su rostro. El video de su transformación es realmente impresionante y fascinante, al igual que la serie. Si no la has visto, ponla en tu lista porque es muy interesante y la actuación de la artista es excelente.

