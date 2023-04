El look del día - abril 16, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Ana de Armas y Karol G juntas en Saturday Night Live, Camila Cabello de mezclilla en Coachella y Chiquis, elegante y formal son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Camila Cabello El look del día Credit: Jerritt Clark/Getty Images for Tequila Don Julio La cantante cubana dijo presente en la fiesta Neon Carnival, organizada por Levi's y Tequila Don Julio en el festival de Coachella, con este conjunto de mezclilla de cazadora oversized y pantalón ancho estilo cargo, que combinó con un top de encaje y varias gargantillas. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Becky G El look del día Credit: Jerritt Clark/Getty Images for Casamigos En otra fiesta de Coachella organizada por el tequila Casamigos, vimos a la cantante de ascendencia mexicana quien causó revuelo con su actuación junto a Natty Natasha en el festival. Para la noche optó por la comodidad con un conjunto de pantalones blancos estampados con diferentes vírgenes, chaqueta marrón decorada con la Virgen de Guadalupe y la bandera mexicana y tenis acordonados. 2 de 8 Ver Todo Ana de Armas y Karol G El look del día Credit: Instagram La actriz cubana fue la encargada de presentar Saturday Night Live (NBC) y participar en sus famosos sketches, en algunos de los cuales también participó la cantante colombiana quien también cantó en el show. Para despedir el programa, De Armas eligió una minifalda de cuero negra, con camiseta de manga tres cuartos y botas altas del mismo color, mientras que la Bichota portó una camisa masculina de rayas y una corbata suelta. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Ana Brenda Contreras El look del día Credit: Instagram La actriz mexicana compartió esta imagen con un look perfecto para la primavera con pantalón de mezclilla y camiseta básica blanca, que completó con una elegante cazadora de piel azul con flecos y llamativos zapatos destalonados de color rojo. 4 de 8 Ver Todo Chiquis El look del día Credit: Instagram Para fungir como ponente en la conferencia Empowering Women Conference la cantante lució muy elegante con un pantalón beige de tiro alto y camisa con escote cruzado. Un atuendo clásico que completó con zapatos de tacón de Louboutin, bolso de mano y gargantilla de perlas. 5 de 8 Ver Todo Lele Pons El look del día Credit: Instagram Espectacular vimos a la cantante disfrutando del Festival Coachella con un original set con pantalones de mezclilla en tonos fucsia y morado con aberturas y top en forma de corazón que combinó con botas cowboy también en colores rosados. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alejandra Espinoza El look del día Credit: Instagram Para una nueva entrega de Mi famoso soy yo, la conductora apostó todo al negro con este sensual minivestido con escote y mangas transparentes. Con el cabello recogido en alto, presumió una brillante gargantilla y zapatos de tacón. 7 de 8 Ver Todo Beatriz Luengo El look del día Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La compositora, cantante y actriz española pisó la alfombra del Festival Canneseries en Cannes con un vestido negro de corte recto y hombros caídos con una gran cadena a modo de collar-cinturón de la firma española Però. Llamativos aretes y sandalias nude completaron su look. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - abril 16, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.