Ana de Armas rinde tributo a Marilyn Monroe con su glamoroso atuendo y deslumbra en Venecia Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana de Armas tributo Marilyn Venecia Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La actriz cubana sabe cómo causar impacto con sus looks y eligió un fabuloso vestido color coral para el estreno de Blonde, en la que interpreta a Marilyn Monroe, en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde recibió una ovación de 14 minutos tras el visionado de la película. ¡Bravo! Empezar galería Claro homenaje Ana de Armas tributo Marilyn Venecia Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images No le ha hecho falta aparecer con el cabello rubio o con los labios rojos, ni siquiera ir de blanco como el original traje que la fallecida estrella lució en La tentación vive arriba y al que nos recuerda este modelo plisado de Louis Vuitton en tono coral con escote profundo, para que todos pensáramos en Marilyn Monroe al ver a la cubana. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Vuelos mágicos Ana de Armas tributo Marilyn Venecia Credit: Andreas Rentz/Getty Images for Netflix Reconocida como una de las actrices más glamorosas en pisar la alfombra del festival, nos encanta el diseño de Nicolas Ghesquiere, director creativo de la firma de lujo francesa. El cuerpo plisado enmarca el pecho a la perfección, y el movimiento de la falda marcada por pliegues es simplemente hipnótico. 2 de 8 Ver Todo Capa fluida Ana de Armas tributo Marilyn Venecia Credit: Andreas Rentz/Getty Images for Netflix La protagonista de Blonde parecía deslizarse por la alfombra mientras sus pasos y el aire trabajaban en sintonía para levantar la cola del vestido, confeccionado en ligera muselina satinadal, como si fuera una glamorosa capa. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Joyas de impacto Ana de Armas tributo Marilyn Venecia Credit: Maria Moratti/Getty Images Para acompañar el fantástico vestido y al más puro estilo Marilyn, la intérprete cubana optó por una increíble gargantilla de brillantes de la firma joyera Mesika y una pulsera también brillante. 4 de 8 Ver Todo Labor impecable Ana de Armas tributo Marilyn Venecia Credit: Andreas Rentz/Getty Images for Netflix Para confeccionar esta pieza de arte en total se utilizaron 60 metros de tela y tomó 350 horas de trabajo conseguir el perfecto plisado a mano de cada una de las partes que lo componen: el top, la falda y el cinturón. Ana de Armas desde luego supo sacarle todo el partido. 5 de 8 Ver Todo Escote trasero Ana de Armas tributo Marilyn Venecia Credit: Stefania D'Alessandro/WireImage Después de presumir pierna a su llegada a la ciudad italiana, y con gran acierto de su estilista Samantha McMillen, la espalda tuvo su momento portagónico en la alfombra con el hermoso escote del vestido. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Look de belleza Ana de Armas tributo Marilyn Venecia Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La actriz que está reescribiendo el papel de las actrices latinas en Hollywood apostó por un look muy natural, con la piel impecable, cejas definidas y una tenue sombra de ojos de color rosado a juego con el vestido. En cuanto al cabello, peinó su melena chocolate con raya al lado y en suaves ondas, con cierto aire de mujer fatal de los años 40. 7 de 8 Ver Todo Bien avenidos Ana de Armas tributo Marilyn Venecia Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La actriz legó a la alfombra con el director del filme Andrew Dominik y algunos de sus compañeros, como los actores Adrien Brody y Brad Pitt, quien estuvo muy atento con la cubana y con quien disfrutó del evento. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

