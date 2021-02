Close

La actriz Ana de Armas es la nueva embajadora global de Estēe Lauder la joven cubana se ha convertido en la It Girl de Hollywood. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que llegó a Hollywood, Ana de Armas ha ido dando pasos agigantados, obteniendo personajes estelares en importantes películas como No Time To Die junto a Daniel Craig a estrenarse próximamente y logrando incluso una nominación a los Golden Globes por su rol en la película Knives Out. Además, la talentosa joven cubana mantuvo una intensa relación amorosa con el actor Ben Affleck y eso la mantuvo constantemente en el ojo público. Ahora bien, no solo su trabajo y el noviazgo con Affleck han dado de qué hablar, sino también su belleza y estilo. Fue su frescura y elegancia lo que captó el ojo de los ejecutivos de Estēe Lauder quienes la acaban de nombrar embajadora global de la marca, convirtiéndose así en la tercera latina en formar parte de tan importante compañía. En el pasado Eva Mendes y Joan Smalls, también han fungido como imagen de la marca. "Es un honor para mi representar una marca tan icónica", dijo la actriz en un comunicado. "Cuando estaba en Cuba realmente admiraba y conectaba con la historia de la señora Estēe Lauder. Ella entendía que tienes que trabajar duro para hacer tus sueños realidad. Todo lo que ella hizo fue inspirador en ese momento y sigue siendo inspirador el día de hoy. Estoy orgullosa de se parte de ese legado y de compartir su historia". Su primera campaña con la marca, que aparecerá en televisión, publicaciones, ya fue realizada y en ella De Armas aparece promocionando para la nueva fragancia que sale al mercado este próximo mes de marzo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El año pasado, la actriz fue nombrada embajadora de la prestigiosa marca de belleza La Mer, y también se convirtió en la primera famosa en ser la imagen de Natural Diamond Council, una organización que representa a las minas de oro más grandes e importantes del mundo. ¡Bravo Ana!

