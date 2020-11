Close

Ana Brenda Contreras sorprende a sus seguidores con un fabuloso cambio de look La actriz mexicana siempre busca estar a la moda y cortarse el cabello es una de sus formas de hacerlo Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ana Brenda Contreras se ha convertido en una de las actrices más queridas de la televisión. Y es que la mexicana ha protagonizado algunas de las novelas más exitosas de los últimos tiempos. Por eso, tiene más de 6 millones de seguidores que siguen todos sus pasos en las redes sociales. Además de talentosa, la artista también ha demostrado que tiene un excelente gusto al vestir y eso quedó claro durante la más reciente gala de los Latin Grammy, en la que fungió como presentadora junto a Yalitza Aparicio y Víctor Manuel, y donde la vimos con varios trajes increíbles. Lo mismo ocurrió en el show de talento Tu cara me suena, en el que cada semana deslumbraba con sus atuendos. Y justo ahora que se terminó este proyecto tan importante para ella, decidió hacerse un cambio de look. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista ha estado superocupada en los últimos meses con varios compromisos de trabajo y al parecer necesitaba un cambio para la siguiente etapa de su vida y de paso para celebrar su cumpleaños este próximo 24 de diciembre. Por eso, se fue a la peluquería y se cortó su melena. Image zoom Credit: Instagram/Tu cara me suena Image zoom “Capas de candelabro francés”, escribió la actriz en el pie de un video que publicó en sus redes. ¿Quién es esta? Contreras se puso en manos de su peluquera Leanne Cintrone para que le cortara un poco el cabello y le hiciera unas capas espectaculares que le sientan de maravilla a su rostro y que además la hacen ver superchic y moderna. Según su publicación, por el momento la actriz no tiene ningún otro proyecto en puerta, pero seguro tendrá algún plan para celebrar sus 34 primaveras junto a su pareja y seres queridos. Lo cierto es que, aunque sea para quedarse en casa, un cambio de look nunca cae mal, ¿no crees?

Close Share options

Close Close Login

Close View image Ana Brenda Contreras sorprende a sus seguidores con un fabuloso cambio de look

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.