El look del día - mayo 26, 2020 Por Yolaine Díaz

Si bien la mayoría de las famosas están encerradas en casa a causa del Covid-19, eso no quiere decir que no salgan al supermercado o a caminar su su mascota. Otras tienen que ir a trabajar y cumplir con su rol de informar o entretener a la comodidad. Así que tenemos un mix de atuendos. Mira a continuación las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Con quién te identificas?

Ana de Armas
Como una muñeca lució la actriz con este coqueto minivestido blanco, que complementó con tenis y un moño alto.

Francisca Lachapel
La presentadora eligió jeans, top negro y chaqueta roja, para trabajar el día feriado.

Galilea Montijo
Nos encantó este colorido minivestido que portó la presentadora y que dejaba ver sus tonificadas piernas.

Hailey Bieber
La modelo lució muy chic con este look de pantalón corto rasgado, suéter Chanel y tenis.

irina Shayk
La modelo optó por un vestido negro con abertura frontal, jacket de mezclilla y tenis blancos, para salir a comprar algunos artículos de necesidad.

Jessica Rodríguez
La reportera aprovechó los camerinos de Despierta América para posar muy sexy con este minivestido crema con vuelos.

Marisol González
La presentadora lució muy cool con este minivestido crema con vuelos con complementó con botas vaqueras.

Olivia Palermo
Captamos a la modelo paseando en la ciudad de Nueva York junto a su perro y ataviada con este minivestido morado que resaltó con un interesante abrigo.

Ana Brenda Contreras
La actriz mexicana se maquilló, se puso este hermoso vestido estampado, un minibolso blanco y sandalias azul turquesa, para salir a su patio.

