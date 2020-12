Close

Ana Brenda lanza su propia línea para el cuidado del cabello inspirada en la naturaleza La conductora mexicana lanza su propia línea de productos con ingredientes naturales Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz y conductora Ana Brenda Contreras se estrena como empresaria de belleza con su marca Eva + Avo. Una línea de productos para el cuidado del cabello que ha creado junto a Sonia Guzmán, inspirada en recetas que aprendió de su abuela elaboradas con ingredientes naturales. Frecuente en las listas de mejor vestidas, la mexicana siempre llama la atención por su maquillaje y sus peinados versátiles, en los que presume una melena envidiable. Image zoom Credit: (Emma McIntyre/Getty Images for YouTube) "Hace dos años comenzamos este camino lleno de aprendizaje y trabajo duro. Siempre me han preguntado que me pongo en el pelo y como lo cuido. Llego el momento de compartirles lo que se, de atesorar lo que la naturaleza nos dio y nutrirlo con nuestros ingredientes", comunicó a sus seguidores en su cuenta de Instagram. Image zoom Credit: Cortesía Los productos, libres de parabenos, sulfatos y aromas, contienen ingredientes como el aguacate, aceite de romero, cacao y otras hierbas naturales. Además de ser beneficiosos para el cabello, son igual de efectivos y respetuosos con el pelo teñido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom "Es una marca eco friendly con plástico reciclado y con repuestos para conservar las botellas cuidadosamente diseñadas, libre de parabenos y con la fórmula de la abuela, como me gusta llamarle las hierbas preciosas que la naturaleza nos dio", anotó la conductora. Image zoom Credit: Cortesía Con un diseño minimalista en blanco y verde, las botellas están diseñadas para ser rellenadas, con recambios que se presentan en prácticos envases. En su tienda encontrarás: un champú y un acondicionador, una crema sin enjuague, una mascarilla nutritiva y un aceite iluminador, además de los rellenos para el champú y el acondicionador. Los precios oscilan entre $9.99 a los $59.99. También encontramos un práctico kit que contiene todos los productos de la línea ¡y que estamos deseando probar!

