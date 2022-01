Ana Brenda expande su línea de productos de cabello, eva+avo Aquí todos los detalles sobre el este nuevo lanzamiento dedicado a fortalecer el amor propio Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Conoces la marca eva+avo? La línea creada por Ana Brenda Contreras nos fascinaba por sus productos para el cabello formulados con aguacate, pero ahora, podrás aprovechar de más ingredientes naturales para nutrir tu espíritu y tu piel. Se trata del nuevo Self Love Kit, un set de productos dedicados a ayudarte sentir como si tuvieras un spa relajante en casa. El kit incluye un gel de baño y una loción corporal, ambas sin sulfatos o conservantes dañinos. Aparte de los productos corporales, el kit también incluye una vela de soya con un exquisito aroma de cacao y hierbas místicas. eva+avo, ana brenda contreras Credit: Cortesía de eva+avo Self Love Kit, de eva+avo. $49.99. evaavo.com "Para mi ha sido un proceso muy rico, muy bonito desde crearlo, darnos todo este tiempo desarrollando la fórmula, el aroma, era algo tan importante para mi que tuviera esta identidad de nuestras raíces latinas", compartió la presentadora mexicana sobre eva+avo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si quieres conseguir el kit y agregarlo a tu propia rutina del amor propio, podrás encontrarlo en evaavo.com, Walmart y, empezado el 30 de enero, en Target. A través del año, veremos la marca creada por la actriz y su socia de negocios, Sonia Guzman, expandiendo a más tiendas todavía. ¡felicidades por el éxito, chicas! eva+avo, ana brenda contreras Credit: Antonio Ajam

