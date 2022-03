¡Wow! Tienes que ver cómo luce Ana Brenda vestida de Selena La actriz se está preparando para conducir la segunda temporada del show Tu cara me suena (Univision) Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En unas semanas se estrena la segunda temporada en Estados Unidos del show de telerrealidad Tu cara me suena (Univision), en el que varios artistas compiten por una buena causa. Cada semana, cada participante tienen que caracterizarse de un artista y cantar en frente de los jueces y los miles de televidentes, en busca de convertirse en el ganador del show. Los encargados de conducir el programa serán Ana Brenda Contreras y Rafael Araneda, quienes al parecer se están contagiando del espíritu del show. Resulta que para hacer un video promocional de este nuevo proyecto, la actriz mexicana decidió vestirse como la desaparecida cantante Selena y la verdad quedamos boquiabiertos con el resultado final. "Mi sueño de niña hecho realidad", escribió la mexicana junto a una foto que publicó en sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Contreras se puso una copia del famoso jumpsuit morado acampanado con cuello halter que la artista usó durante su última presentación en el Astrodome, en Houston. Para parecerse aún más a su cantante favorita, la actriz mexicana se puso una peluca con flequillos y un maquillaje muy parecido al que usaba la desaparecida cantante. Ana Brenda Contreras vestida de Selena Credit: Instagram/Ana Brenda Ana Brenda contreras vestida de Selena Credit: Instagram/Ana Brenda Ana brenda contreras vestida de Selena Credit: Instagram/Ana Brenda Como era de esperarse, los seguidores Contreras se desbordaron en piropos. El primer set de fotos que la actriz publicó en su Instagram tiene más de 1,000 comentarios y más de 100,000 me gusta. Lo cierto es que la mexicana luce increíble con esta personificación. Ahora la pregunta es, ¿será que también la veremos cantando un tema de la querida artista?

