Ana Brenda Contreras sexy y fabulosa en evento de lujo en México ¿Sigue soltera? La actriz brilló con luz propia y este maravilloso look en una noche de glamour, fina joyería y grandes amigos donde nos confesó cómo está su corazón Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La preciosa Ana Brenda Contreras definitivamente está en su mejor momento. No sólo se destaca en su carrera como actriz, triunfa también como empresaria y a nivel personal proyecta una luz muy especial. Anoche lo comprobó nuevamente al asistir en Ciudad de México a un suntuoso evento de la casa italiana de joyería Bulgari para la cual se vistió fabulosa, presumiendo su silueta y su nuevo corte de cabello con el que cautiva desde hace pocas semanas. Ana Brenda Contreras Credit: Instagram/@anabreco Después de varios meses de intenso trabajo, la actriz de 35 años hizo este cambio de imagen su imagen y optó por cortar su larguísima melena ¡más de 30 centímetros!. "Me dieron ganas de cambiar y hacer feliz a alguien con algo que a mí no me tenía muy contenta", escribió la mexicana entonces en sus historias de Instagram mientras la estilista Adriana Rodríguez le cortaba su frondosa cabellera que luego sería donada para hacer pelucas para pacientes con cáncer. Anoche, el turno de peinar su moderno corte "bob" le tocó a Gabriela Montes de Oca quien publicó algunas historias del proceso de alisado del cabello con la ayuda de una plancha especializada que le dejó su peinado lacio y brillante. Ana Brenda Contreras Credit: Instagram/@anabreco El maquillaje estuvo a cargo de su amigo Ger Parra quien resaltó sus ojazos negros con una paleta en tonos tierra y bronce, para un efecto muy natural pero igual de deslumbrante. Con su piel perfecta y un toque de rubor, el último detalle fueron sus labios en tono nude. El vestuario que inspiró su arreglo tuvo como pieza central un bello traje del diseñador australiano Alex Perry ceñido a la silueta, con provocativo escote cuadrado y estampado geométrico en amarillo y crema. El complemento con los delicados zapatos creados por el duo de hermanas establecido en Tbilisi Georgia, Nina y Gvantsa Macharashvili y su marca MACH & MACH. Ana Brenda Contreras Credit: Instagram/@anabreco Y para rematar, el toque extra de brillo y lujo extremo estuvo a cargo de las despampanantes piezas de Bulgari que lució, en especial un suntuoso brazalete en diamante y esmeraldas en forma de serpiente que la misma Ana Brenda compartió en su publicación de Instagram. Hermosa, segura y realmente fabulosa posó para el lente de su amigo el fotógrafo Luis de la Luz de camino al evento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Encantadas con su look decidimos contactarla para que nos compartiera detalles y por supuesto aprovechamos para preguntarle por su nuevo estilo y esa especial luz que proyecta y que la hace ver tan hermosa. ¿Habrá algún motivo especial?. ¿Será el amor? Aquí está lo que nos contestó: "¡Nada!", replicó. "Estoy en un gran momento como mujer", nos dijo Ana Brenda, quien desde hace buen tiempo se ha enfocado emocionalmente en fortalecer su autoestima. "[Estoy] soltera, tranquila, feliz y me siento cómoda con mi cuerpo", confesó sin dudarlo. Y en cuanto a su fabuloso corte de pelo nos reiteró: "Me cambie el pelo y pues quería celebrar". Y es así como no cabe duda que esa gran dosis de amor propio es la detonante de su momento estelar. ¡Felicidades Ana Brenda! Gracias por tu bello ejemplo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ana Brenda Contreras sexy y fabulosa en evento de lujo en México ¿Sigue soltera?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.