Cinco tips esenciales de la rutina de belleza de Ana Brenda Contreras La actriz y presentadora nos compartió algunos de sus secretos ¡No te los pierdas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde muy joven, Ana Brenda Contreras tiene "madrinas" que le aconsejan muy bien qué le conviene y qué no en temas de cuidados de belleza. Este año, ella fue una de nuestras madrinas de belleza, compartiendo todos sus mejores tips como parte de nuestra edición de octubre. Aquí nos cuenta todo lo que ha aprendido en casa y con sus amigas: Rostro radiante Un secreto de mi familia que puedo compartir es que muchas veces cuando sé que tengo llamados nocturnos o me desvelo, meto cucharas en el congelador —esto, antes de que se pusieran de moda los rodillos— y me aplico una crema [hidratante y desinflamatoria] alrededor de los ojos para luego poner la cuchara helada al revés cerca de la ojera o el párpado ¡Todo se desinflama en dos segundos! Clean beauty Todas las mujeres nos merecemos ingredientes naturales. Consejos de mamá Mi mamá me enseñó la importancia de las maneras, ser femenina y siempre arreglarte. No importa la edad que yo tenga, si no me cuido mi aspecto ¡me llama la atención! Belleza interior He aprendido a ser disciplinada para el ejercicio, la dieta y el sueño, como también lo soy con la meditación y con mis rutinas de belleza, de limpieza e hidratación de la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Spa en casa Los rodillos de jade, de metal, son para mí un must.

