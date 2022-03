¿Cuál es el nuevo amor de Ana Brenda Contreras? !Una constelación de estrellas se reúne para revelarlo! Miami se vistió de verde fiesta para celebrar junto a la bella mexicana otro de sus grandes compromisos. ¡Aquí los detalles del evento! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Brenda Contreras no deja de sorprendernos. Cuando no nos está conquistando con su bella imagen en las pantallas está poniendo toda su energía y compromiso con proyectos que la hacen feliz y que inspiran a otras mujeres. Además de lucirse como presentadora durante los premios Latin GRAMMY por segundo año consecutivo y de volver a Univisión con el proyecto Tu Cara Me Suena y con la serie Toda la Sangre protagonizada junto a AarónDíaz para la plataforma Pantaya, la guapísima mexicana de la melena más envidiable sigue creciendo como empresaria con su línea eva+avo que elabora productos de belleza para el cabello y el cuerpo con propósito ecológico y que además apoyan a mujeres emprendedoras. Por eso una constelación de estrellas le acompañó recientemente en Miami para mientras enseñó a famosas cómo Adamari López, Chiqui Baby, Candela Ferro, Irma Martínez, Jessie Valeri y Adriana Castro ente muchas otras, a crear un spa en casa y consentirse con el nuevo bebé de su línea creado con mucho amor. Se trata del nuevo Self Love Kit que incluye los productos perfectos para que cada persona se regale ese valioso tiempo tan merecido para quererse y cuidarse. Incluye gel de baño, loción corporal y una exquisita vela de soya con aroma a cacao y hierbas. Todo lo necesario para crear el ambiente perfecto de un mini spa en cualquier lugar. EVA AVO PRODUTOS KIT Credit: Cortesia EVA+AVO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nosotros también aprovechamos para hacerle una breve entrevista en medio del evento donde nos reveló cuáles son esos productos que siempre la acompañan en sus giras, por qué es tan importante consentirnos, por qué un maravilloso olor en sus deliciosos productos es necesario para que la experiencia de cuidado sea cautivadora y muchos secretitos más que están aquí mismo en el vídeo de arriba. Ana Brenda realizará una gira de lanzamiento en diferentes locaciones de Estados Unidos pues parte de la celebración es compartir que actualmente sus productos se encuentran en más de mil tiendas Walmart y también en 500 tiendas Target. Después del 19 de Abril también estarán disponibles en Las farmacias CVS. Si quieres saber más sobre eva+avo y sus productos encontrarás más detalles en su sitio web.

