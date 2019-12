Esta Navidad cópiale este peinado de alfombra roja a Ana Brenda Contreras La estilista Elisabel Serrano nos da el paso a paso y todos los productos y herramientas que necesitas para copiar este look. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con las fiestas a la vuelta de la esquina, seguro que ya estás ultimando todos los detalles de tu look de Navidad y Fin de Año. Recicles o estrenes, ya sabes lo que te vas poner, con qué zapatos combinarlo y posiblemente hasta qué abrigo, que por cierto no es nada fácil elegir uno con outfits de fiesta, pero ¿y qué hay del peinado? ¡No sufras! La estilista y experta en looks de pasarela Elisabel Serrano nos ha dado todas las claves y el paso a paso para copiar un look de fiesta que nunca falla, como el que lució Ana Brenda Contreras en la última edición de los premios Billboard Latinos y uno de los favoritos de Hailey Bieber para sus eventos de día y de noche. ¡Aquí lo tienes! De nada. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom “Con un peine de púa de metal marcamos la raya perfecta en medio y planchamos con tenacillas. Recomiendo las de GHD o el cepillo Glide, de GHD, para conseguir el efecto liso que buscamos y una buena dirección”, dice la experta. Image zoom Cepillo Glide Professional Performance Hot Brush, de GHD. $169 en Sephora.com “Después aplica una crema de peinando, como Silk Groom Styling, de Kiehl’s o la clásica laca Elnett, de L´Orèal, para que nos ayude hacer la coleta y que quede bien pulida y con más brillo”, explica. Image zoom Después de enganchar la coleta con un elástico de gancho para que quede perfecta y no se deforme, aplica un poco de laca en la base, retuércela y enróllala en la base para crear ese moño tipo bailarina. Una vez enrollado alrededor de la base de la coleta asegúralo bien con horquillas. “Si quieres un peinado con más texturas y un poco más sofisticado, antes de enrollarlo aplica un poco de la crema de styling en la coleta y haz una trenza que después puedes enrollar alrededor de la base de la coleta y deshacerla a tu gusto [si quieres conseguir un acabado messy o desestructurado]”, propone. Después lo asegurarías con horquillas igualmente. “Por último, se pueden usar una tenazas grandes para perfeccionar el look, dar otro toque de spray fijador. ¡Y listo!” Sigue sus tips, tutoriales y aventuras en @elisabel_serrano Advertisement

