Ana Brenda Contreras impacta con drástico cambio de look ¡se cortó más de 30cm de cabello! La actriz mexicana, quien acaba de terminar las grabaciones de su último proyecto televisivo, tenía "ganas de cambiar" ¡y vaya si lo hizo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Ana Brenda Contreras acaba de terminar de grabar en México su último proyecto televisivo, El Conde, un melodrama de época que nos transporta a una historia de amor y venganza que comienza en la década de los años 30 y que emitirá Telemundo el próximo año. Después de varios meses de intenso trabajo, la actriz tenía ganas de hacer un cambio en su imagen y ya libre de papel que se lo exija, optó por cortar su larguísima melena ¡más de 30 centímetros! "Me dieron ganas de cambiar y hacer feliz a alguien con algo que a mí no me tenía muy contenta", escribió la mexicana en sus historias de Instagram desde la silla de la estilista Adriana Rodríguez mientras acariciaba un lindo perrito. Ana Brenda cambio drástico de look corte cabello Credit: Instagram La artista de 35 años le dijo adiós a su hermosa cabellera color azabache que seguro se cuida con su propia línea de productos eva+avo, un proyecto que emprendió en el 2020 y que ha ido expandiendo en los últimos meses. Así, la estilista le dio tijeretazo a 12 pulgadas de pelo sano y virgen que Contreras deseaba donar a una buena causa, por lo que pidió consejo a sus seguidores, dispuesta a oír sus sugerencias. Ana Brenda cambio drástico de look corte cabello Credit: Instagram Con una imagen de este nuevo corte bob peinado lacio y con raya partida a un lado, la también conductora escribió "Libertad" en su red social, aún en la silla del salón. Es la primera vez desde que comenzó su carrera en la actuación que le vemos con el pelo tan corto ¡y se ve divina! A lo largo de los años, la empresaria y actriz ha lucido una larga y saludable melena, normalmente morena, y aunque sí la hemos visto experimentar con colores más claros, elaborados peinados y distintas ondas, la mayor parte del tiempo lo conservaba extralargo. Ana Brenda cambio drástico de look corte cabello Credit: Instagram Después, en el muro de publicaciones fijas compartió una selfie reflejada en un espejo en el que podemos apreciar su look más de cerca. Ataviada con un sensual top negro de cuello halter y pantalones de mezclilla, la protagonista de Lo imperdonable, mira a cámara con gesto enigmático y presume su nuevo corte y su tonificada figura con este mensaje."Si la vida te da limones" y, escrito originalmente en inglés; "El estilo '¿cuál es la largura para donar?". Ana Brenda cambio drástico de look corte cabello Credit: Instagram Varios amigos de la actriz del mundo del espectáculo reaccionaron al drástico cambio. "Bájale dos rayitas", escribió Julián Gil, mientras que su novia Valeria Marín puso: "Whaaat! ¡Espectacular y esos brazos! ¡Puf!". Sebastián Rulli recalcó que se ve "guapa" y le envió besos. Por su parte, Galilea Montijo dijo: "Te ves divina mi hermana". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Geraldine Bazán, Andrea Legarreta, Mane de la Parra, Karla Martínez o JuanPa Zurita, entre otros artistas, también le echaron piropos y llenaron su muro de caritas con corazones por su nueva imagen.

