Ana Brenda Contreras y Meghan Markle con el mismo vestido ¿Quién copió a quién? La actriz mexicana llevó el mismo vestido de Markle durante una velada en la Riviera Maya. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde que se comprometió con el príncipe Harry, uno de los solteros más codiciados del mundo, Meghan Markle se ha convertido en una de las mujeres más asediadas del mundo. Y no es para menos, en solo dos semanas la exactriz americana se convertirá en la cuñada del futuro rey de Inglaterra y sus futuros hijos serán príncipes o princesas de dicho país. ¿Otra cosa que acapara titulares? Su impecable estilo, que siempre la coloca entre las mejor vestidas. Es ese increíble gusto al vestir lo que también la pone con referencia para otras famosas a la hora de elegir un atuendo para un evento importante. En este caso quien tomó nota de los impecables atuendos de la futura princesa fue nuestra querida Ana Brenda Contreras. La actriz mexicana llegó a la Riviera Maya, en el caribe mexicano, para participar de las celebraciones con motivo de los Premios Platino y para una de las veladas eligió un hermoso vestido que ya habíamos visto precisamente en Markle. Hablamos del fabuloso vestido verde con estampado floral y plises en la parte inferior de la marca Self Portrait que la novia del príncipe llevó durante la ceremonia para celebrar los próximos Juegos Invictus a celebrarse en Australia el próximo mes de octubre. Para complementar su primaveral vestido, que cuesta $510, Markle eligió una costosa chaqueta negra de Alexander McQueen – cuesta 1,1995 y zapatos negros de punta de Manolo Blahnik. Image zoom Image zoom En el caso de Contreras, quien se encontraba en un lugar más tropical, optó por llevar el mismo vestido con una cola de caballo, lentes de sol supermodernos y un coqueto y superpopular bolso de madera de la marca Cult Gaia. Aunque lamentablemente no pudimos obtener fotos de cuerpo entero de Contreras, estamos segura que lucía igual de fabulosa que Markle. ¿Qué te parece?

