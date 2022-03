El look del día - marzo 4, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana brenda, look del dia Credit: Instagram/Ana Brenda No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Victoria Beckham, Ana Brenda Contreras y Gigi Hadid son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Adriana Lima Adriana lima, look del dia La modelo mostró su avanzado embarazo con este ceñido vestido negro de cuello alto. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Dua Lipa Dua lipa, look del dia La cantante mostró su abdomen de acero con este sexy set de minifalda y crop top, que complementó con extravagantes botas negras de plumas. 2 de 9 Ver Todo Ana Brenda Contreras Ana brenda, look del dia Credit: Instagram/Ana Brenda La actriz y presentadora mexicana lució muy chic y moderna con este minivestido naranja con mangas tipo globo oversized, que combinó con llamativos zapatos fucsia de plataforma. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Gigi Hadid Gigi Hadid, look del dia Credit: 2022 Mega/The Grosby Group La modelo llamó la atención con este conjunto con estampado floral de jumpsuit y abrigo. 4 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez, look del dia Credit: Instagram/Karla Martinez La presentadora lució fresca y juvenil con este minivestido rojo vino, que complementó con botas por encima de la rodilla. 5 de 9 Ver Todo Katie Holmes Katie Holmes, look del dia Credit: Photo © 2022 Startraks Photo/The Grosby Group Captamos a la actriz en las calles de Nueva York ataviada con este conjunto blanco y negro a cuadros. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Maribel Guardia Maribel Guardia, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardia La cantante mostró su increíble figura con este vestido maxi en verde neón. 7 de 9 Ver Todo Rosalía Rosalia, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La cantante española eligió este set rojo de falda con abertura frontal y jacket, top negro y botas vaqueras, para salir a cenar con su novio en Los Ángeles. 8 de 9 Ver Todo Victoria Beckham Victoria Beckham, look del dia Credit: 2022 Best Image/The Grosby Group Chic y fabulosa lució la diseñadora con este look de pantalón amarillo, blusa morada y chaqueta a cuadros. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

