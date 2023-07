El look del día - julio 26, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Clarissa Molina, Jennifer López y Ana Bárbara son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Reina Letizia El look del día Credit: Carlos Alvarez/Getty Images En un acto oficial la reina se vio divina con este vestido con estampado floral blanco y negro, falda evasé y lazo en la cintura de Carolina Herrera combinado con tacones destalonados de la misma marca y bolso de mano de Felipe Varela. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Clarissa Molina El look del día Credit: Instagram ¡Qué guapa! La reportera posó con un conjunto de minifalda y blusa corta con bolsillos, con cierto aire safari y sandalias de tiras finas. 2 de 8 Ver Todo Ana Bárbara El look del día Credit: Instagram Para presentar su nueva canción Gente gacha, la mexicana posó con este brasier negro con aberturas, pantalón de tiro alto de estampado leopardo, zapatos de plataforma y sombrero. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Jennifer López El look del día Credit: Instagram La Diva del Bronx está celebrando su 52 cumpleaños por todo lo alto y brindó con sus amistades ataviada con un sexy vestido de brillos plateados sin espalda, de inspiración disco, firmado por Gucci. 4 de 8 Ver Todo La Materialista El look del día Credit: Instagram Así de sexy posó la artista con este minivestido azul real satinado, a juego con guantes de ópera. Zapatos negros de altísimo tacón, lentes ovalados y una gargantilla completaron su look. 5 de 8 Ver Todo Paula Echevarría El look del día Credit: Instagram La actriz española paseó por las playas de Marbella con este maxivestido negro con detalles calados de ganchillo, con cuerpo entallado y falda amplia de Charo Ruiz Ibiza. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Megan Fox El look del día Credit: Instagram La actriz impactó en las redes al compartir este look con un vestido semitransparente con estampado psicodélico en tonos anaranjados, que completó con numerosas gargantillas brillantes. 7 de 8 Ver Todo Marlene Favela El look del día Credit: Instagram La actriz y empresaria parece estar pasando frío y lo combatió con botas altas acharoladas, chaqueta de cuero estilo motero y una gran bufanda beige con estampado de cuadros. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - julio 26, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.