El secreto detrás de la increíble figura de Ana Bárbara La cantante mexicana tiene 50 años y parece toda una adolescente. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que Ana Bárbara es una de las cantantes latinas más talentosas, pero, sobre todo, una de las más guapas. Y es que, a sus 50 años, la artista mexicana goza de una de las figuras más envidiables del mundo del espectáculo y por eso no pierde oportunidad de mostrarla ya sea con sensuales looks o diminutos bikinis. Son precisamente esas fotos en bikini las que dejan a muchos boquiabiertos y con ganas de saber qué hace la artista para mantener una figura tan esbelta a su edad. Si bien en sus redes sociales siempre comparte algunos tips de belleza y anima a sus seguidoras a seguir una vida saludable, muy pocas veces la hemos visto en acción como ahora. Resulta que la cantante mexicana publicó una serie de videos en su cuenta de Instagram en los que muestra parte de su rutina de ejercicios, y ahora entendemos por qué tiene semejante cuerpazo. "¿Has llegado a perder la fé en ti mismo? Pues honestamente yo también quise olvidar palabras, promesas. Pero finalmente el renacer está dentro de cada uno de nosotros, pero muchas veces con la ayuda de muchos de afuera", dijo la artista mientras escuchaba uno de sus éxitos, Quise olvidar. "No te olvides de ti. El ejercicio es parte esencial también. Ahorita les voy a poner un poquito de lo que hace esta 'bandida'. Pero también cantar es muy bueno". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete hace ejercicios de resistencia con una cuerda. Para ser específicos, hace cuatros series de 12 repeticiones con la cuerda suspendida en una barra. Además, hace movimientos de baile entre un ejercicio y el otro. Luego hace cuatro series de 15 repeticiones de burpees. Aunque no mostró su rutina completa, lo que sí está claro es que la cantante hace mucho cardio y ejercicios que tonifican su abdomen y sus piernas. Y sin duda, el baile en parte muy importante de toda su rutina.

