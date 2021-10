El look del día - octubre 28, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana Barbara, look del dia Credit: Instagram/Ana Bárbara No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Salma Hayek, Ana Bárbara y Carmen Villalobos son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Maribel Guardia Maribel guardia, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardia La cantante no deja de sorprendernos con sus look. Mira lo increíble que luce con esta minifalda que combinó con una femenina blusa de manga larga con vuelos. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Bárbara Ana Barbara, look del dia Credit: Instagram/Ana Bárbara La cantante dejó boquiabiertos a sus seguidores cuando posó con este sexy vestido transparente. ¡Wow! 2 de 9 Ver Todo Ana Jurka Ana Jurka, look del dia Credit: Instagram/Ana Jurka Vimos a la presentadora en un evento en Miami ataviada con este atuendo de pantalón negro, top del mismo color y blusa roja con vuelos. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Angelina Jolie Angelina Jolie, look del dia La actriz acaparó todas las miradas durante la premier, en Londres, de la película Eternals a la que llegó con este espectacular look de Valentino Haute Couture. 4 de 9 Ver Todo Carmen Villalobos Carmen Villalobos, look del dia Credit: Instagram/Carmen Villalobos Nos encantó este cómodo y coqueto conjunto de pantalón y crop top que la colombiana combinó con tenis blancos. 5 de 9 Ver Todo Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel Hermosa lució la presentadora dominicana con este minivestido crema. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jordana Brewster Jordana Brewster, look del dia Credit: Emma McIntyre/Getty Images for for TheRetaility.com La actriz llegó a una velada con este look de clásico pantalón y top strapless con lunares. 7 de 9 Ver Todo Roxana Castellanos Roxana Castellanos, look del dia Credit: Instagram/Cuéntamelo ya La presentadora mexicana lució superlinda y cool con esta minifalda crema, que complementó con un suéter fuscia oversized. 8 de 9 Ver Todo Salma Hayek Salma Hayek, look del dia Credit: 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Para asistir a la premier, en Londres, de Eternals, la actriz mexicana eligió este fabuloso traje rojo vino de lentejuelas, de Yves Saint Laurent. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - octubre 28, 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.