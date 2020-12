Close

Ana Bárbara lanza su propia línea de maquillaje Los precios de los productos oscilan entre $16 y $39. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lanzar líneas de belleza está de moda entre las famosas y ya son muchas las que cuentan con prestigiosas y populares marcas, favoritas de muchas de las amantes del maquillaje e incluso de los maquillistas de renombre. Y es que no se puede negar que en los últimos años el mundo de la belleza ha subido como la espuma y son decenas las nuevas marcas de famosas artistas que ahora están al alcance de todos. Entre esas líneas de belleza están, Fenty Beauty, de Rihanna, KKW Beauty, de Kim Kardashian, An Makeup, de Anahí, Haus Laboratories, de Lady Gaga y Flower Beauty, de Drew Barrymore. A esa lista ahora se une Ana Bárbara, quien acaba de anunciar que su nueva colección de maquillaje ya está disponible. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante mexicana sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores al presentarles su nueva colección de maquillaje la cual bautizó con el nombre, Soul x Ana Barbara. “Pedazos de mi alma, estoy muy emocionada de presentarles este sueño que he tenido toda mi vida”, escribió la cantante en el pie de una foto de promoción que publicó en su página de Instagram. “Como ustedes saben, la belleza es muy importante y con este maquillaje reflejo un poco de mí en todos ustedes. Les presento Soul x Ana bárbara, mi nueva línea de maquillaje. Gracias, gracias a todo mi equipo por ayudarme a realizar este sueño”. Por el momento, la nueva línea de maquillaje de la artista, que ya está disponible en Soulxab.com, solo cuenta con tres labiales, un set de dos pestañas postizas, una paleta para el contour y una paleta de sombras que tiene 16 colores, algunos con acabado mate y otros con brillo. Image zoom Credit: Cortesía Image zoom Credit: Cortesía Image zoom Los precios oscilan entre $16, que es lo que cuesta el brillo de labios y $39, que es el precio de la paleta de sombras. Pero si quieres todos los productos, en el webiste puedes encontrar un set que los incluye todos por el precio de $130. ¡Felicidades Ana!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Ana Bárbara lanza su propia línea de maquillaje

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.