Ana Bárbara y Kenia Ontiveros comparten una divertida sesión de música y maquillaje La cantante y la emprendedora se divirtieron de lo lindo intercambiando productos y consejos de maquillaje mientras cantaban algunos éxitos de la mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En su serie de videos La vida Bárbara que se puede ver en YouTube, la cantante Ana Bárbara muestra diferentes aspectos de su vida, desde moda, la vida detrás de cámaras, experiencias con su familia, amigos... y en la última entrega ha ido a visitar a su amiga Kenia Ontiveros, esposa de Larry Hernández, para intercambiar productos y consejos de maquillaje. Ontiveros comenzó en el 2016 con su línea de belleza homónima Kenia Ontiveros Beauty un negocio al que la intérprete de Mala racha se animó a finales de 2020 creando Soul x Ana Bárbara. Presumiendo silueta, la cantante, ataviada con un pantalón estilo militar negro, botas de combate y una camiseta transparente sobre un top de encaje, decidió compartir con Ontiveros sus paletas, brochas y brillos, mientras se maquillaban. Una sesión, en la que también tuvo la oportunidad de probar la última colaboración de Kenia con Vero Solís, y su línea Josefina que comprende una completa paleta, diferentes labiales y un coqueto espejo. Mezclando tonos de las paletas Rompiendo cadenas, La melodía, los nuevos brillos multiusos, pestañas postizas y labiales de Soul, lo que comenzó como un maquillaje "natural" según las dos amigas, se convirtió en un glamoroso look. Con los rostros hidratados y con la base de maquillaje, las comadres comenzaron a crear sus looks por las cejas. "Yo la despeino y la peino" dice Ana Bárbara. "Este es el tono que me gusta para mí. Se hace menos dura la cara con un tono más bajito que el de tu cabello". Por su parte Kenia comparte que siguiendo el consejo de una seguidora, las suyas las maquilla hacia hacia afuera para que no se vean tristes y se vean rellenas. "Cejas peludas", comenta entre risas la cantante. "Estamos hablando de las cejas lo demás ya lo veremos más tarde". Que no falte el rizador de pestañas aunque Kenia confiesa que no lo necesita, pues por suerte, las suyas ya están bien rizadas. Luego llega el turno de las sombras de ojos, y tanto Ana Bárbara como Kenia mezclan diferentes tonos de las dos marcas como si fueran profesionales de la bellea mientras van completando sus maquillajes y alabando los productos de una y otra, y cantan algunos de los éxitos de la mexicana. "¿Todos los nombres de tus productos son de tus canciones?" pregunta Ontiveros, quien se reconoce fanática de la cantante. "Algunos sí" contesta Ana Bárbara. "Pero no está pensado así. Los nombres de los brillos los elegimos por el color". Los brillos a los que se refiere son el nuevo producto multiusos que ha lanzado la cantante y que ambas deciden emplear en el párpado móvil del ojo para darle un toque llamativo a su look, así como en el lagrimal, para abrir la mirada y darle luminosidad. Después terminan de aplicarse el rubor en los pómulos y el bronceador en el contorno del rostro así como en la frente y la barbilla. "Este bronceador me encantó", afirma Ontiveros. "Parece que Ana me llevó a Cancún. Es bronceador natural, parece del sol". No faltan tampoco las pestañas postizas y tras colocarlas un poco de rímel para "mimetizarlas con las naturales" tal y como anota la cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por último, para los labios Ana Bárbara emplea una barra de labios de su colección, después un labial líquido de Josefina x Kenia Ontiveros Beauty y le da un toque final con su brillo transparente Grace. "¿Por qué se llama Grace?" le pregunta Kenia. "Por mi nombre real, Altagracia", responde Ana Bárbara. "¡Y yo pensando que fue llamabas Ana y te apellidabas Bárbara!" ríe la esposa de Larry Hernández. Cuando ambas terminan sus looks, con resultados realmente profesionales, Ana Bárbara agarra su guitarra y comparten algunos momentos musicales a dúo. ¡Qué sesión más divertida!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ana Bárbara y Kenia Ontiveros comparten una divertida sesión de música y maquillaje

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.