Ana Bárbara y Eugenio Derbez le hacen la competencia a Margot Robbie y Ryan Gosling posando como Barbie y Ken ¿Te imaginas que la nueva película sobre la célebre muñeca Barbie The Movie la protagonizaran estos dos mexicanos? Mira cómo lucen en el póster de muñequitos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya hemos conocido más detalles de la nueva película Barbie The Movie, que se estrenará el próximo verano con Margot Robbie en el papel de la muñeca más famosa del mundo y Ryan Gosling en la piel de Ken. Una esperada producción que seguro se sale de lo esperado bajo la dirección de Greta Gerwig, conocida por películas como la versión actual de Mujercitas y Frances Ha, de la que ya hemos podido ver el tráiler oficial, así como conocer más nombres presentes en la cinta como Simu Liu, protagonista de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, América Ferrera o la cantante Dua Lipa, quien debutará en el cine como Barbie Sirena. La presentación de estos personajes se ha hecho en forma de divertidos pósters con los actores y actrices posando como muñequitos del mundo rosa. Además, a través de la cuenta de Instagram de la película se invitaba a todos los usuarios a crear sus propios pósters subiendo sus fotos y editándolas con una aplicación. Ana Bárbara y Eugenio Derbez como Barbie y Ken Ana Bárbara y Eugenio Derbez como Barbie y Ken Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram Varios artistas han aprovechado este generador de imágenes Barbie para posar como el juguete, entre ellas Ana Bárbara. La cantante, con un sensual minivestido de lentejuelas doradas de escote profundo y mangas dramáticas, luce sombrero vaquero y guitarra a la espalda, y escribió sobre la fotografía -pues la aplicación te permite escribir una frase que defina al personaje, igual que han hecho ellos con el elenco- "Esta Barbie busca Bandidos (incluye guitarra)". Y preguntó a sus seguidores "¿Qué tal la muñeca bandida? ¿La comprarían?". Ana Bárbara y Eugenio Derbez como Barbie y Ken Credit: Instagram Una publicación que cuenta con más de 12.000 "me gusta" y comentarios halagadores como "Definitivamente la compro", "No tiene precio pero sin duda es super limited edition", "desde luego, sería feliz mi yo de la infancia""eres una Barbie real" o "La Barbie grupera". Otro que quiso sumarse a la tendencia viral fue el actor Eugenio Derbez. En su estilo cómico, en lugar de subir una fotografía suya modificó el póster original de Ryan Goslin, quien posa con una camisa de rayas en color pastel abierta y el definido torso a la vista. Así que colocó su rostro, con selenita rubia y ojos azules incluidos, sobre el del galán y pareja de Eva Mendes, y se bautizó como Brad Pittin. "El Ken- Brad Pittin ya está disponible en Ciudad Peluche" escribió el comediante provocando las risas de sus seguidores. Ana Bárbara y Eugenio Derbez como Barbie y Ken Ana Bárbara y Eugenio Derbez como Barbie y Ken Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram Fanáticos de otras celebridades como África Zavala o las chicas de Rebelde no han dudado en usar la aplicación para ver a sus estrellas favoritas como Barbie y compartir en las redes sus montajes. La actriz de El señor de los cielos compartió en sus historias de Instagram un par de estas creaciones. Ana Bárbara y Eugenio Derbez como Barbie y Ken Credit: Instagram En una aparece con una camisa de cuadros, pantalones de mezclilla y el mensaje "Esta Barbie es una diva soñadora", y en otra posando como Morgana, su personaje en La doble vida de Estela Carrillo, con un sexy atuendo de brillos presumiendo cuerpazo y escrito "Esta Barbie bebe champú espumoso". Ana Bárbara y Eugenio Derbez como Barbie y Ken Credit: Instagram También el creador conocido como Aaron Malibú, famoso por hacer versiones Barbie de famosas como Thalía, Angelique Boyer o Itatí Cantoral, ha publicado imágenes de sus muñecas en el formato viral de este póster. Después de ver las imágenes promocionales del filme, nos ha llamado la atención la frase que acompaña a los personajes. En el caso de los hombres reza "Es solo Ken", "Es otro Ken" o "Es Ken de nuevo", mientras que en las de las mujeres podemos leer "Esta Barbie es la presidenta [del país]", "Esta Barbie tiene un Pulitzer", "Esta Barbie tiene un Premio Nobel en Físicas", "Esta Barbie es abogado" y también doctor o diplomática. Cargos y profesiones que se alejan de la imagen superficial y perfecta de la célebre muñeca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con la tendencia Barbiecore, con la que hemos visto el color rosa presente en todos lados, aún viva y los tráilers de la película ya disponibles, solo podemos esperar que llegue julio para disfrutar de Barbie The Movie. ¡Qué ganas!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ana Bárbara y Eugenio Derbez le hacen la competencia a Margot Robbie y Ryan Gosling posando como Barbie y Ken

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.