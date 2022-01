Ana Bárbara enciende las redes al posar con un diminuto bikini y mostrar su tonificado abdomen A sus 51 años, la cantante goza de una de las mejores figuras del mundo del espectáculo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todos sabemos que Ana Bárbara no solo es una de las cantantes latinas más talentosas, sino también, una de las más guapas. Y es que, a sus 50 años, la artista mexicana goza de una de las figuras más envidiables del mundo del espectáculo y por eso no pierde oportunidad de mostrarla ya sea con sensuales atuendos o diminutos bikinis. Lo cierto es que a la mexicana le importa muy poco su edad a la hora de elegir la ropa que va a usar tanto para las alfombras, como para entrevistas o eventos especiales. Eso sí, nada se compara a sus increíbles trajes de baño con los cuales no duda en posar para sus casi tres millones de seguidores. Todas sus fotos en bikini dejan a muchos boquiabiertos y ella lo sabe muy bien. Por eso los sigue deleitando cada vez que puede. "De esos momentos que agradeces al todo poderoso y al Universo", escribió la cantante junto a sexy foto que publicó en su cuenta de Instagram. "Benditos rayos de sol". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la imagen, la intérprete de Bandido, aparece con un hermoso bikini color naranja en la parte de abajo y con estampado floral en el top, el cual combinó con un sombrero. Ahora bien, el estilo de la pieza o el sombrero no fue lo que llamó la atención, sino su estómago de acero. ¡Wow! Ana Barbara, bikini Credit: Instagram/Ana Barbara Ana Barbara, bikini Credit: Instagram/Ana Bárbara La cantante dejó a todos boquiabiertos con su tonificado abdomen. En la foto se puede apreciar que se cuida mucho y que su rutina de ejercicios le está dando increíbles resultados. Ella es otra de las famosas que demuestra que la edad es solo un número. ¡Bravo, Ana Bárbara!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ana Bárbara enciende las redes al posar con un diminuto bikini y mostrar su tonificado abdomen

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.