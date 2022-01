Ana Bárbara comparte el jugo verde y la rutina de ejercicios que le ha dado ese cuerpazo La cantante mexicana goza con una de las mejores figuras del mundo del espectáculo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchas las famosas que gozan de una figura envidiable y que todas queremos tener, pero tenemos que admitir que Ana Bárbara ocupa uno de los primeros lugares de esta lista de famosas que con el paso del tiempo lucen más bellas. Si bien la cantante mexicana siempre ha tenido una excelente figura, es ahora a sus 50 años cuando la vemos mejor que nunca. De hecho, en los últimos años la artista le ha dado riendas sueltas a su sensualidad y la hemos visto con looks más atrevidos y con diminutos bikinis que dejan muy claro que tiene uno de los mejores cuerpos, y también uno de los más naturales, del mundo del espectáculo. ¿Su secreto? Sin duda, una buena alimentación y una rutina de ejercicios. Por suerte, la cantante acaba de compartir con sus seguidores algunas de las cosas que hace para mantenerse saludable y luciendo tan espectacular. En una serie de historias que publicó en su cuenta de Instagram, la mexicana compartió el jugo verde que se toma cada mañana antes de empezar su día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quedé de cuidarlos y cuidarnos juntos, y vamos muy bien. Yo me siento muy bien. Ayer la verdad hasta un croissant con un chocolate caliente me tomé porque la vida también es eso, no hay que enloquecer. Ahí voy poquito a poquito", contó la cantante. "[Ahora] sí estoy empezando mi día con un licuado verde. Licúo espinaca, licúo poquito jengibre, le pongo perejil, le pongo apio y le pongo nopalitos y una manzana verde. Todo eso para que no tenga tantas calorías. Después de eso, un poco de deporte que ahorita les voy a mostrar". Ana barbara, figura, ejercicios, rutina de ejercicios Credit: Instagram/Ana Bárbara ana barbara dieta, ejercicios Credit: Instagram/Ana Bárbara ana barbara dieta, ejercicios Credit: Instagram/Ana Bárbara ana barbara dieta, ejercicios Credit: Instagram/Ana Bárbara Luego de hidratarse y agarrar fuerzas con su licuado, la artista procede a hacer su rutina de ejercicios, una que incluye máquinas, pero también algunos ejercicios que todas podemos hacer en casa. Ana es amante de los burpees porque asegura que impactan todo el cuerpo. Además, también corre, hace pesas y trata de comer saludable. Con razón tiene ese cuerpazo.

