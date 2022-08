Anitta pide a una amiga que le corte el pelo en plena fiesta y ¡se arrepiente al ver el resultado! Horas después de la parranda, la cantante brasileña se dio cuenta del error que cometió y tuvo que ir a un estilista para reparar el daño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carismática, camaleónica e impredecible, así es Anitta. Fiel a su personalidad, una vez más la cantante dejó a sus seguidores boquiabiertos al pedir a una amiga que le corte el cabello en medio de una fiesta. La intérprete brasileña publicó en sus historias de Instagram una serie de videos en los que muestra el momento en el que su amiga e influencer GKay toma unas tijeras y comienza a cortar, primero la punta del cabello, y luego la artista le pide que siga cortando. Poco después, se escucha en el clip cuando le preguntan a Anitta si se arrepiente de haberse cortado el cabello y ella dice que no. Tijeras en mano y bailando, Anitta intenta convencer a los demás invitados a la juerga para que también cambien de look. Cuando la cantante de 29 años se levanta de la cama al día siguiente corre al espejo para verse su melena y cuando se da cuenta de que el corte está torcido se cubre la cara apenada y visiblemente arrepentida. "¡Sí, chicos, si beben, no se corten el pelo! ¡Me alegro de que te crezca el pelo! Si beben no te cortes el pelo, esa es la lección del día", escribió en sus redes al tiempo que pidió a sus seguidores que no se enfaden con GKay. Agregó: "No peleen con Gkai, ¿ves gente? Porque cuando quiero algo… Si ella no me lo hubiera cortado, no tengo ninguna duda de que en el estado en que me encontraba allí, hubiera tomado unas tijeras y me lo hubiera cortado yo misma". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El lunes pasado la intérprete de "Envolver" decidió reparar el daño y acudió a donde el estilista Higor Giuseppe para hacerse el corte que realmente quería: Short Blunt Bob. ¡Se ve bellísima!

