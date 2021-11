Glamour con conciencia: la alfombra roja de la gala de amFAR Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería amFAR gala, Anitta, Camila Mendes, Alessandra Ambrosio Credit: Daniele Venturelli/WireImage, ROBYN BECK/AFP via Getty Images Ayer en Los Angeles la gala de amFAR recaudó fondos para la lucha contra el SIDA y celebró el trabajo de Jeremy Scott, el creativo diseñador de la casa Moschino. ¡Aquí lo mejor de la alfombra! Empezar galería Alessandra Ambrosio amFAR gala, Alessandra Ambrosio Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images Derrochó glamour con esta propuesta de piedras de Elie Saab Couture. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Camila Mendes amFAR gala, Camila Mendes Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images La actriz de raíces brasileñas lució divina con un traje morado de Rodarte y un peinado clásico. 2 de 9 Ver Todo Paris Jackson amFAR gala, Paris Jackson Credit: Amy Sussman/WireImage Ataviada de un look de Vivienne Westwood, la hija de Michael Jackson maravilló sobre la alfombra. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Anitta amFAR gala, Anitta Credit: Daniele Venturelli/WireImage La interprete de "Girl From Rio" llevó una prenda coqueta de la última colección de Moschino. 4 de 9 Ver Todo Meg Ryan amFAR gala, Meg Ryan Credit: Amy Sussman/WireImage La actriz de películas icónicas como When Harry Met Sally llevó un vestido negro y su cabello al natural. 5 de 9 Ver Todo Gizele Oliveira amFAR gala, Gizele Oliveira Credit: Frazer Harrison/Getty Images La modelo brasileña presumió sus piernas con este traje azul pálido de tul. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bebe Rexha amFAR gala, Bebe Rexha Credit: Amy Sussman/WireImage Aparte de cantar en el evento, posó sobre la alfombra con esta propuesta impactante de Moschino. 7 de 9 Ver Todo Addison Rae amFAR gala, Addison Rae Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La estrella de TikTok sonrió para las cámaras con un vestido estilo halter de Versace. 8 de 9 Ver Todo Malu Trevejo amFAR gala, Malu Trevejo Credit: Amy Sussman/WireImage La cantante de raíces cubanas impactó con esta propuesta de escote atrevido. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Glamour con conciencia: la alfombra roja de la gala de amFAR

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.