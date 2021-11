América Ferrera es la nueva embajadora de CoverGirl Con este rol, la actriz le sigue los pasos a otras Sofía Vergara y Becky G, quienes también han sido imagen de dicha marca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de los años, CoverGirl se ha catapultado como una de las marcas más solidas e icónicas de todos los tiempos. Sus productos son favoritos de muchas mujeres alrededor del mundo, al igual que de muchas celebridades. La marca también ha logrado colocarse en un puesto privilegiado gracias al roster de mujeres hermosas y empoderadas que han elegido para ser embajadoras de la marca, entre ellas Zendaya, Katy Perry y Sofía Vergara, entre muchas otras. Ahora es honor se le otorga a América Ferrera, a quien acaban de anunciar como la embajadora mundial de dicha marca. "Soy actriz, directora, mujer de negocios, mamá, latina, primera americana de primera generación y ahora, soy una [chica] CoverGirl", dijo Ferrera en un comunicado. La querida actriz se mostró muy emocionada y agradecida con este nuevo rol y se lo hizo saber a sus más de un millón de seguidores en Instagram publicando una foto de su primera campaña con la marca junto a un emotivo mensaje, el cual escribió en inglés y en español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este es el nuevo rostro de CoverGirl. ¿Me prestas una máquina del tiempo para viajar?", escribió la actriz. "Le quisiera decir a América de 14 años que no eres demasiado así ni muy poco de eso. No mija, tú eres una CoverGirl". America Ferrera, embajadora de CoverGirl Credit: Cortesía de CoverGirl En su primera campaña con la marca, realizada en la playa, Ferrera aparece descalza y luciendo increíble con un sencillo vestido crema, combinado con una camisa de lino blanca. Lleva un look de maquillaje supersencillo y su pelo suelto con ondas naturales. ¡Felicidades, América!

