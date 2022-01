América Ferrera impacta en su nuevo rol como CoverGirl ¡Aquí los detalles! La embajadora detrás de la nueva línea de productos promete representar a las latinas en el mundo de la belleza Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir America Ferrera, CoverGirl Credit: Cortesía de CoverGirl Hace dos meses, nos enteramos por primera vez que América Ferrera, la actriz de raíces hondureñas, sería la nueva cara y embajadora de CoverGirl. Ahora, ella es la cara de la última campaña dedicada a la nueva línea de productos de skincare de la marca. Por primera vez, vimos a Ferrera introduciendo los nuevos productos veganos de CoverGirl dedicados a mejorar la apariencia de la piel sin cubrirla. En el anuncio, vemos a la estrella de Betty la fea más divina que nunca en una playa vistiendo un atuendo blanco chic y casual. Completó el look sin casi maquillaje para mostrar su belleza natural y el poder de estos productos nuevos. En una entrevista exclusiva, la mamá de Sebastián y Lucia nos contó que la experiencia ha sido surreal. "CoverGirl es una marca icónica. Crecí sin ver a muchas chicas que se parecían a mi [en anuncios de belleza], estándares de belleza que sentía que nunca pudiera lograr y que no incluían mi identidad latina. Estoy muy emocionada en ser parte de esta nueva conversación", explicó América. Aparte de la actriz y productora orgullosamente latina, también hubo talento hispano entre bastidores. El comercial fue dirigido por Paola Kudacki, una fotógrafa argentina talentosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La colección de cuidado de la piel marca el último paso hacia la visión de la marca de crear una belleza más sostenible que sea más limpia, libre de crueldad y vegana. Si buscas incorporar alguno de los productos a tu rutina de belleza, están disponibles en todas las farmacias que encuentres a CoverGirl.

