Amelia Vega hace el tratamiento de pelo de sus hijos y estos son los ingredientes que usa La ex Miss Universo trata de usar cosas naturales para el pelo y la piel de sus pequeños. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cabello es algo muy importante para las mujeres y en especial para las latinas, quienes desde muy pequeña empiezan a cuidarlo y a usar los productos necesarios para que crezca y siempre luzca brilloso. Es por eso que muchas veces, muy a pesar de que existen excelentes productos de pelo, para nosotras lo más convencional y efectivo es hacer tratamientos con ingredientes caseros tal y como nos enseñó mamá o la abuela. Y es que en ese caso sabemos que siempre van a funcionar. Eso lo sabe muy bien Amelia Vega, quien desde que tuvo a sus hijos, se ha preocupado por hacer ella misma muchas de las cosas que necesitan, incluyendo el tratamiento que usa en su hija Alía Hartford Vega. La ex Miss Universo compartió en sus redes dos de los tratamientos caseros que utiliza para en el pelo rizado de su pequeña, los que según ella funcionan de maravilla. “Como acondicionador natural le estoy poniendo a Lía, sábila. Simplemente la babita de la sábila se la pones en el pelo. Uno la va exprimiendo o con el mismo cepillo se la voy sacando”, explicó Vega en una historia en su cuenta de Instagram. “Se la unto en el pelo, se la dejo por 20 minutos y luego se la saco con agua”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además del tratamiento de sábila, la ex reina de belleza también usa aceites naturales, los que mezcla con sábila y agua, para hacer un spray que le permiten peinarla más fácilmente. “Aquí licué los cristales [de la sábila]. Se licúa y con una media como que se filtra para sacarle los trocitos de la sábila”, cuenta la mamá de tres. “Aquí quedé como con esta agüita de sábila. Estos son mis ingredientes. Voy a tener la sábila, tengo un atomizador que compré vacío. Esto lo compré en Whole Foods. Es un aceite de coco. Dice que es bueno para la piel y para el cuidado del pelo. Por eso lo tomé. Este es el Jamican Black Castor, el aciete de castrol. Estuve viendo unos reviews que este en específico ayuda también con estos factores de hidratar, acondicionar y también al crecimiento del pelo. Voy a mezclar todo esto en el atomizador y luego con todo eso la peino”. Vega se ha dedicado a hacer a mano muchas de las cosas de sus hijos, incluyendo la decoración para sus cumpleaños, adornar algunas de sus piezas de ropa y hasta armar los muebles que tienen en sus habitaciones. Lo mejor de todo es que comparte sus proyectos en las redes sociales, tal y como hizo con estos interesantes tratamientos para el cabello. “Aquí quedó. Me dejan saber si les funciona”, explica. “Esto es supernatural para el que tenga bebés. A mi me funciona, ojalá que le funcionen a ustedes”. Advertisement EDIT POST

