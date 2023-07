Las ofertas de Amazon Prime Day que recomiendan las famosas ¡Llegó el día de las mejores gangas en los productos de belleza! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir amazon prime day, chiquibaby, adamari lopez, angela aguilar Credit: IG/Chiquibaby; IG/Adamari Lopez; IG/ Angela Aguilar; Cortesía de Amazon Para las amantes de la belleza y la moda, Amazon Prime Day es uno de los días más esperados del año, ya que algunas de las marcas más codiciadas que casi nunca tienen descuento ofrecen un precio especial por sus productos fabulosos. Sin embargo, puede ser difícil encontrar la mejor ganga entre las miles de ofertas en la página web, así que hoy compartimos las recomendaciones de las famosas para aprovechar de los buenos precios y de sus secretos de belleza. Adamari López En su Amazon storefront, la presentadora recomienda el corrector Instant Age Rewind de Maybelline como uno de sus productos favoritos. Aunque este esencial siempre tiene buen precio, hoy está más asequible que nunca a menos de $8. Adamari López amazon prime day, gangas, belleza Left: Credit: IG/Adamari López Right: Credit: Cortesía de Amazon Maybelline, Instant Age Rewind Eraser, $7.48, amazon.com Chiquibaby La nueva conductora de ¡Siéntese quien pueda! (Univision) tiene el secreto para perfeccionar su cabello antes de salir en la televisión: la herramienta maravilla de Revlon. ¡Consigue este esencial del mundo del cabello por menos de la mitad del precio! Chiquibaby amazon prime day, gangas, belleza Left: Credit: IG/Chiquibaby Right: Credit: Cortesía de Amazon Revlon, One Step Volumizer PLUS 2.0, $33.60, amazon.com Ángela Aguilar Perfecto para viajar o para retocar tu maquillaje en casa, este espejo con luz es el top pick de la cantante. Angela Aguilar amazon prime day, gangas, belleza Left: Credit: IG/Angela Aguilar Right: Credit: Cortesía de Amazon FUNTOUCH, Travel Makeup Vanity Mirror, $17.84, amazon.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karina Banda En su Instagram, la presentadora compartió que el gel de cejas de Anastasia Beverly Hills es su favorito y está aprovechando el gran descuento de hoy para comprar un repuesto. karina banda amazon prime day, gangas, belleza Left: Credit: IG/Karina Banda Right: Credit: Cortesía de Amazon Anastasia Beverly Hills, Clear Brow Gel, $15.40, amazon.com Alix Aspe Como amante del skincare, Alix recomienda el exfoliador de Tatcha, un producto de lujo que casi nunca tiene el precio de hoy. Alix Aspe amazon prime day, gangas, belleza Left: Credit: IG/Alix Aspe Right: Credit: Cortesía de Amazon Tatcha, The Rice Polish, $47.60, amazon.com

