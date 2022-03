Amazon lanza su propia línea sostenible para el cuidado de la piel En la colección Amazon Aware también encontramos prendas de vestir, textiles para el hogar o productos de cocina, todos confeccionados de manera eco-friendly. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amazon lanza línea sostenible Credit: Crispin la valiente Amazon se ha convertido en toda una plataforma de referencia para las compra sonline. Seguro que más de una vez has recurrido a ella para comprar juguetes, ropa, objetos para el hogar, accesorios y por supuesto, cosméticos. Ahora, el gigante cibernético ha ido un paso más lejos y ha lanzado una línea propia bautizada Amazon Aware que incluye desde prendas de vestir a productos para el cuidado de la piel con el concepto de sostenibilidad por delante. Cada uno de los productos de la línea tiene el certificado del programa Climate Friendly Pledge, puesto en marcha en 2020 que deja saber a los consumidores cuán respetuosas con el medio ambiente son sus compras. "Estamos comprometidos con crear programas que contribuyan a un futuro más sostenible", expresó el vicepresidente de Amazon Private Brands Matt Taddyy en un comunicado. "Estamos emocionados de presentar Amazon Aware pues es otro paso que continua con nuestro compromiso de probar, aprender e innovar, a la vez que ofrecemos productos esenciales a precios bajos". Amazon lanza linea sostenible Credit: Cortesía Sets de sábanas, amorosas toallas, cómodos pijamas, útiles de cocina, legggins básicos… un gran rango de productos diseñados para durar y con un precio entre $6 y $75 la pieza más cara, por lo que seguro hará más accesible a más familias consumir de manera más sostenible. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por ejemplo, las prendas de ropa, entre las que encontramos sudaderas y pantalones deportivos a juego en colores neutros, pantalones de mezclilla y vestidos, se han confeccionado con la intención de reducir su Impacto sobre el medioambiente con fibras recicladas u orgánicas. Los productos de cocina se han elaborado con compuestos reciclados y son reutilizables. Amazon lanza linea sostenible Credit: Cortesía En cuanto a la belleza, actualmente cuentan con siete productos: dos humectantes, dos limpiadores para el rostro y uno para el cuerpo y dos cremas corporales. Todos cuestan menos de $20 y no tienen perfume, por lo que las pueden usar las personas con piel sensible. Además se presentan en envases de aluminio y cuatro de los siete son rellenables, con lo que se reduce el uso de plásticos. Amazon lanza linea sostenible Credit: Cortesía Entre sus ingredientes, aceite de aguacate, manteca de karité, vitamina C y fórmulas aprobadas por dermatólogos, con opciones para pieles secas y para los amantes de las fórmulas ligeras. ¿Tenéis ganas de probarlas?

