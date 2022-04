Amara La Negra muestra su cuerpo fajado tres semanas después de dar a luz La cantante ha compartido un video modelando una faja postparto que le está ayudando a recuperar la figura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amara la Negra está disfrutando del presente. Desde que supo de su embarazo, la cantante de raíces dominicanas ha compartido con sus seguidores su actitud ante esta nueva etapa de su vida, en la que lo está dando todo por sus pequeñas, y su rol de mamá soltera. El pasado 7 de abril, la artista se convertía en mamá primeriza de las gemelas Sumajestad Royalty y Sualteza Empress De Los Santos por medio de cesárea tras un largo y difícil proceso de parto. Y si antes de dar a luz no era nada tímida a la hora de mostrar sus crecientes curvas, como pudimos ver en sus redes días antes del nacimiento posando casi desnuda con un vestido transparente y también con atuendos bien ajustados y reveladores e incluso minúsculos bikinis, tampoco lo es ahora que ya acuna a sus hijas. Tras presumir la impresionante bienvenida que tuvieron sus retoñas al llegar a casa, hace unos días la veíamos pasear el carrito gemelar enfundada en un ajustado enterizo amarillo de estampado animal, resaltando su voluminoso trasero. Y ahora ha compartido con sus seguidores cómo se ve su cuerpo fajado a las tres semanas de dar a luz. En un vídeo que ha colgado en Instagram vemos a la intérprete grabarse en el espejo con un pantalón deportivo rojo bajado y una faja de color piel con cremalleras en la parte del pecho y el abdomen, diseñada para ayudar al cuerpo a volver a su forma previa al embarazo. Claramente, y pesar de haberse sometido a una cesárea, proceso por el que normalmente resulta más complicado y lento perder peso, la cantante ya presume un vientre plano y una cintura de infarto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nos tiene que dar su secreto pues después de haber albergado gemelas y una cesárea, resulta casi increíble la rapidez con la que se ha recuperado. ¡Bravo Amara!

