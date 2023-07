Amara La Negra y su madre se hacen tatuaje a juego en honor a las hijas gemelas de la cantante La artista dominicana acudió con su mamá a un local de tatuajes en Miami y se hicieron el mismo dibujo en el antebrazo. ¡Mira los resultados! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un tatuaje puede ser considerado una manera especial de demostrar el amor que se tiene a una persona y Amara La Negra y su madre María Oleaga se combinaron para hacerse los mismos dibujos en honor a las gemelas Sumajestad Royalty y Sualteza Empress De los Santos. La cantante de origen dominicano compartió una serie de videos y fotos en sus redes sociales en un centro de tatuajes en Miami en el que mostró todo el proceso y cómo le surgió la idea. Explicó que lo había pensado hace tiempo, pero que no se decidía. "[Estoy súper emocionada. Desde que tuve a mis bebés, pensé hacerme un tatuaje de mis hijas, no estaba segura de dónde ni cuándo. Pasamos por aquí y dijimos 'sabes qué vamos a hacerlo'", contó la artista en un video de sus historias de Instagram. La intérprete de "Ay" y una de las estrellas del reality show Secretos de las indomables que se estrena este mes de agosto por Canela TV, reveló en una fotografía el resultado del trabajo del artista: Los nombres de sus hijas junto a una corona, haciendo referencia a la realeza, temática que siempre ha acompañado a las pequeñas. ¡Mira el video de arriba! Agregó en otra publicación: "Las amo, mis bebés. Haría lo que sea por ellas, estoy enamorada de ellas". Amara La Negra se hace tatuaje de gemelas Credit: Instagram / Amara La Negra SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante, quien se convirtió en madre el pasado 7 de abril del 2022, tras un largo y difícil proceso de parto, celebró el pasado abril el primer cumpleaños de sus pequeñas al estilo de los royals.

