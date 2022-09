Amara La Negra estalla contra haters aseguran se operó después de dar a luz a sus gemelas “Te hiciste una abdominolastía o una lipo” le comentaron a la cantante. Esta fue su contundente respuesta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La recuperación física y perder las libras de más después de un embarazo puede ser un reto y algunas famosas han admitido públicamente que han tenido que recurrir al quirófano para acelerar el proceso. Amara La Negra asegura que no es una de ellas. Antes los cuestionamientos de sus fans sobre cómo logró recuperar su cuerpazo en menos de 5 meses de dar la bienvenida a sus bebés, la cantante dominicana explicó que debido a que su embarazo fue de alto riesgo, su cuerpo no podía someterse a ningún tipo de cirugía luego del parto. La intérprete de "Ay", quien se encuentra actualmente de vacaciones en la República Dominicana, reiteró que ha desmentido dichas especulaciones en numerosas ocasiones. Sin embargo, no le creen. "No me hice una abdominoplastía después de dar a luz. Dios mío, no es que importe, pero la gente quiere creer cosas que no son ciertas solo para justificar lo que ven", escribió en sus historias de Instagram. Amara La Negra Credit: Instagram / Amara La Negra Añadió: "No me hice tampoco una lipo después de dar a luz, mis bebés apenas tienen 5 meses. No puedo hacerme cirugía por lo menos hasta que pasen 6 meses, creo. Tuve un embarazo de alto riesgo. Que me corten no era mi meta, sino sobrevivir". Amara La Negra comentario Amara La Negra comentario Left: Credit: Instagram / Amara La Negra Right: Credit: Instagram / Amara La Negra SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A mediados de junio, la también presentadora de televisión y bailarina contestó a un seguidor que la acusó de mentir sobre su proceso de transformación. Amara no se quedó callada ante los señalamientos y aseguró que todo su progreso ha sido en base a puro esfuerzo, ejercicio y disciplina. "No todo el mundo es igual. ¿Por qué tengo que mentir? ¿Dónde está la mentira? Tuve mis bebés hace 3 meses. ¿Cómo se miente sobre eso?", contestó.

