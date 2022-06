"Por favor, deja de mentir": Critican a Amara La Negra por su rápida pérdida de peso tras dar a luz. ¡Esta fue su respuesta! A tres meses de traer al mundo a sus gemelas, la cantante no se quedó callada cuando seguidores la acusaron de decir mentiras sobre cómo recuperó su figura tan rápido y aseguran se hizo cirugía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos tres meses que Amara la Negra se convirtió en mamá por primera vez luego de traer al mundo a sus adorables gemelas Sumajestad Royalty y Sualteza Empress De los Santos. Hoy ya perdió las libras de más por su embarazo y presume con orgullo su rápida transformación. La cantante de raíces dominicanas publicó un video en su cuenta de Instagram, en donde mostró su abdomen plano junto a un mensaje de motivación para sus fans sobre la importancia de ser disciplinados y cambiar los hábitos negativos por positivos para cumplir objetivos. "#BodiedByAmara resetea tu mente! ¡Reprograma tu mente! ¡Si puedes visualizarlo! ¡Enfócate! ¡Esfuérzate para tener la disciplina que necesitas para cumplir tus metas! ¡Motívate! Busca la motivación ¡Puedes lograr cualquier cosa! ¡Todo está en tu mente y lo que estás dispuesto a sacrificar y cambiar para lograrlo!", se lee en el mensaje que acompaño junto a un video de sí misma haciendo ejercicio. Y continua: "¡A veces la vida se complica y te desvías! Pero cada día cuenta ¡Deja de pensar en lo que quieres hacer y empieza! ¡Solo hazlo! ¡Un paso adelante es mejor que quedarse sentado! ¡Es lunes productivo! ¡Vamos!". Su rápida transformación ha levantado sospechas y críticas de algunos seguidores en las redes sociales que la acusan de supuestamente decir mentiras sobre cómo lo logró y aseguran que se hizo una liposucción: "Lipo post parto y esfuerzo y dedicación", "Cómo es que nunca mostró su estómago después que tuvo a las bebés hasta ahora. Chica, deja de mentir a la gente, tomaría meses volver a tener tu cuerpo", le comentaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de "Ayy" no se quedó callada ante los señalamientos y aseguró que todo su progreso ha sido en base a puro esfuerzo, ejercicio y disciplina. Comentarios a Amara La Negra Credit: Instagram / Amara La Negra "No todo el mundo es igual. ¿Por qué tengo que mentir? ¿Dónde está la mentira? Tuve mis bebés hace 3 meses. ¿Cómo se miente sobre eso?", contestó Amara a una seguidora. En otro mensaje escribió: "No hacen lipo después de una cesárea en menos de 3 meses de dar a luz". Comentarios a Amara La Negra Credit: Instagram / Amara La Negra ¡Lo cierto es que Amara La Negra luce espectacular y bella, como siempre!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Por favor, deja de mentir": Critican a Amara La Negra por su rápida pérdida de peso tras dar a luz. ¡Esta fue su respuesta!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.