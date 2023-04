Amara La Negra celebra el primer año de sus gemelas al estilo realeza ¡los detalles de sus looks! La cantante tiró la casa por la ventana en una extravagante y elegante fiesta del cumpleaños de sus pequeñas quienes además recibieron lujosos regalos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amara La Negra y sus gemelas Credit: Dress: @threadsncolours, Mommy Dress: @valentinoomar, Hair: @wilo.vazquez, @lilistouchbackuppage, @keepstiltwalking Instagram / Las Royal Twins Tal como lo prometió, Amara La Negra celebró por todo lo alto el primer cumpleaños de sus hijas Sumajestad Royalty y Sualteza Empress De los Santos este miércoles 19 de abril, con una temática única y especial: de realeza. Así lo dejó ver la artista dominicana en sus redes sociales donde compartió imágenes del memorable momento que vivió junto su familia, amigos y el rapero jamaiquino Safaree quien además regaló un Rolex para cada una de las festejadas. Las pequeñas lucieron bellísimas y sofisticadas con 2 modelos diferentes de vestidos largos, uno en tono rojo de mangas abultadas y con detalles en blanco y dorado en la parte frontal y el otro totalmente en blanco con detalles florales en la falda del tutú. Las piezas fueron diseñadas por ThreadsnColours. Safaree, Amara La Negra y sus gemelas Credit: Dress: @threadsncolours, Mommy Dress: @valentinoomar, Hair: @wilo.vazquez, @lilistouchbackuppage, @keepstiltwalking Instagram / Las Royal Twins De su lado, la madre llevó un modelo largo en tono champagne y mangas en rojo y blanco, creado por Valentino Omar y que hacía juego con el de las niñas. Complementó el atuendo con un elegante maquillaje en tonos marrones de la mano de la artista Debb Luvz. El peinado alto, muy al estilo barroco de la época colonial, fue del estilista Wilo Vásquez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Que fiesta! ¡Que fiesta! ¡Nuestra fiesta fue diferente, toda excéntrica! ¡Toda una extravagancia! Nuestro cumpleaños fue un poco diferente, extravagante y por todo lo alto, pero con tan solo un añito ya nos conoce el mundo entero", escribió la bailarina en su perfil de Instagram. Otro de los fabulosos regalos que recibieron las festejadas fue un par de mini carros rosados en modelos Bentley con asientos personalizados con los nombres de las niñas.

