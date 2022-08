"Ahora van a sentir la presión": Amara La Negra sorprende con cambio de look La cantante y bailarina dominicana dice adiós a las extensiones y a su icónico afro con su renovada imagen. ¡Mira cómo se ve! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amara La Negra está en una de las mejores etapas de su vida y eso se nota. Luego de dar a luz a sus gemelas hace unos 4 meses y lucir aún así un cuerpo espectacular, ahora causa furor con su renovado cambio de look. La cantante y bailarina dominicana compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram en las que se ve con el pelo con corte estilo Bob, [por encima de los hombros] y con un color castaño claro con un tono rubio en el flequillo. "Soy una reina, soy una súper mujer", escribió en una de las publicaciones. "Ahora van a sentir la presión! ¡Se siente la energía! ¡Ella cambió, evolucionó, creció y por fin se dio cuenta de su valor!", agregó en otra de las imágenes. Amara La Negra Amara La Negra Amara La Negra Left: Credit: Instagram / Amara La Negra Center: Credit: Instagram / Amara La Negra Right: Credit: Instagram / Amara La Negra Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar: "Esas mellizas te dejaron más bella todavía", "reina africana", "Dios mío, me encanta ese look en ti", "mataste con ese look", "hermosa", son algunos de los comentarios que se leen en su perfil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Definitivamente la intérprete de "Ay" es camaleónica y sus fans no pueden evitar notar cuánto se ha transformado en los últimos años. A finales del 2021 [antes de anunciar su embarazo] la cantante sorprendió con su increíble pérdida de peso. Con extensiones o con trenzas, afro o pelo lacio, Amara la Negra es demasiado bella. ¿Sí o sí?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Ahora van a sentir la presión": Amara La Negra sorprende con cambio de look

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.