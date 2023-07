Amara La Negra lanza su propia línea de cosméticos Eternal Beauty by Amara La artista dominicana es una emprendedora multidisciplinar que no deja de expandir su imperio con proyectos que van desde el diseño de moda infantil, los bienes raíces o ahora la belleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amara La Negra es una mujer polifacética e inquieta, que no duda en aventurarse en nuevos emprendimientos para expandir su imperio y el de sus hijas, las Royal Twins. Además de dedicarse a la música y al entretenimiento, con la serie Secretos de las indomables (Canela TV) y su podcast Exactly Amara, la dominicana ha incursionado en el mundo de los bienes raíces, el alquiler de coches, el diseño de ropa infantil y ahora llega el lanzamiento de su línea de cosméticos Eternal Beauty by Amara. Con un impactante video, la mamá de Sumajestad Royalty y Sualteza Empress anunció la llegada de sus productos. Ataviada con un ceñido enterizo negro con transparencias, la artista, quien aparece con el cabello corto y húmedo, presume un llamativo labial en color rojo mientras demuestra sus dotes de baile. En otro audiovisual más largo luce también un traje satinado de color rosa, tan de moda gracias a la Barbiemania, Un dos piezas de chaqueta y pantalón, que completa con un brillo labial del mismo tono y que muestra a la cámara con mirada seductora. En esta ocasión lleva el cabello largo y retirado del rostro con un delineado de ojos estilo felino. Amara La Negra lanza linea cosméticos Eternal Beauty Credit: Cortesía "Prepárate para enamorarte de nuestra exquisita línea de cosméticos que elevará tu belleza a lo más alto", escribió la multidisciplinar empresaria en su cuenta de Instagram. "Estoy más que emocionada de develar nuestra esperada marca de cosméticos, Eternal Beauty by Amara. Entra en un mundo de seducción eterno, donde cada producto está diseñado para hacerte sentir la increíble diosa que eres. Labiales lujosos que dejan una huella duradera". El lema de la marca es "empodera, realza, abraza tu belleza eterna" como hemos podido leer en la cuenta de Instagram de esta nueva línea que por el momento cuenta con tres pintalabios líquidos con textura cremosa y color intenso. Disponible en tres tonos: Leader, un coral irisado, Visionary, fucsia intenso y Wealthy, un rojo imprescindible. Puedes encontrarlos en su web por $19.99 cada uno. Amara La Negra lanza linea cosméticos Eternal Beauty Credit: Cortesía Con la propia cantante como imagen de la marca, la personalidad de Amara se transmite en el mensaje de la página web. "Es para la mujer que […] tiene confianza en sí misma, arriesgada y sin miedo a expresarse a través de un estilo único. Abraza sus defectos tanto como sus virtudes, reconociendo que su fuerza reside en su autenticidad. No tiene miedo a sobresalir, a ser diferente y desafiante". Amara La Negra lanza linea cosméticos Eternal Beauty Credit: Cortesía SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La también influencer ha dejado claro en varias ocasiones que siempre está buscando nuevos retos y que ser un ejemplo para sus hijas le da fuerzas para salir exitosa de todos sus proyectos. Nosotras ya estamos deseando probar estos labiales y ver qué otros productos presenta Eternal Beauty en un futuro. ¡Bravo, Amara!

