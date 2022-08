Amara La Negra impacta con su look más sexy tras convertirse en mamá ¡Mira sus fotos! Amara La Negra alborotó Instagram al compartir sensuales fotos, mostrando cuerpazo tras dar a luz a sus gemelas. ¡Mira su poderoso mensaje! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amara La Negra acaparó miradas en Instagram al compartir su look más sensual tras convertirse en mamá. La cantante, actriz y empresaria de raíces dominicanas tuvo a sus gemelas en abril y presume sus envidiables curvas a pocos meses de dar a luz. La estrella de 31 años deslumbra en un bikini color rosa con brillante top adornado con pedrería. Sus seguidores la llenaron de piropos por su tonificada figura. "¡Para los gustos los colores! Juventud divino tesoro", escribió Amara junto a sus fotos. "Vivo mi vida a mi manera porque como quiera van hablar", añadió. "Pues ahora le daré razones para que hablen con gusto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La estrella de Love & Hip Hop Miami ha encontrado en sus hijas —Sumajestad Royalty y Sualteza Empress — su mayor fuente de fortaleza. "¡Cada día estoy más enamorada! Lo mejor que Papá Dios me dio. Mis reinas", escribió en Instagram junto a fotos de sus princesas. Amara la Negra Credit: Peter Forest/Getty Images for VH1 "Mis hijas han sacado el mejor lado de mí. Me encanta ver cómo cada una tiene su propia personalidad", dijo la mamá primeriza a People en Español. Esta mamá trabajadora demuestra que no hay límites para el éxito, y que una mujer puede sentirse más bella que nunca tras convertirse en madre.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Amara La Negra impacta con su look más sexy tras convertirse en mamá ¡Mira sus fotos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.