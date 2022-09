Amara La Negra lanza colección de ropa infantil inspirada en sus hijas ¡mira qué belleza! La cantante ha presentado Las Royal Twins Collection, con vestiditos de tul para pequeñas princesas y otras piezas más prácticas para el otoño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que la maternidad le ha sentado de miedo a Amara la Negra. Desde que se convirtió en mamá de Sumajestad Royalty y Sualteza Empress el pasado marzo, la cantante, actriz y empresaria de raíces dominicanas no deja de sorprendernos con nuevos proyectos. Después de dar mucho que hablar por su espectacular figura al poco de dar a luz a sus gemelas, la estrella no para de dejarnos boquiabiertas con su silueta recuperada a base de esfuerzo y sus posados en bikini, cada cual más sensual. También ha regresado a la música, con visitas al estudio de grabación, confirmando su presencia en próximos festivales y filmando nuevos videos musicales. Y ahora la artista ha presentado su propia línea de ropa infantil, inspirada por sus hijas quienes ya han debutado en el mundo del modelaje. "¡¡¡¡¡Es Oficia!!!!! He estado esperando meses para anunciar mi asociación con Willow Mint Props y las Royal Twins colección de ropa infantil (Royalty Empress Collection)" compartió emocionada en sus redes sociales. La también conductora, a quien podemos volver a ver en la nueva temporada de Love & Hip Hop Miami, había dado pistas de su nuevo proyecto en algunas de sus últimas publicaciones, como en la que aparece firmando lo que parece un contrato con un audio hablando de "negocios", o una imagen con el mensaje "Vienen cosas grandes con Dios delante". Para hacerlo realidad se ha asociado con Willow Mint Props, creada por la jamaicana Nicole Ricca; una firma de ropa y complementos para mamás y bebés, enfocada en sesiones fotográficas con creación de escenarios incluido y especializada en diseños para celebridades. "Quería asociarme con alguien que fuera madre, que tuviera experiencia en el negocio y que fuera tan trabajadora, ambiciosa y tan motivada como yo! ¡Estoy muy honrado de tener una socia tan increíble en todos los sentidos! ¡Esto es solo el comienzo de muchas cosas por venir! ¡Estoy muy EMOCIONADA! 2 mujeres fuertes que se apoyan mutuamente ¡Esto es un Sueño hecho realidad!", expresó Amara. En la colección, que de momento cuenta con 12 modelos disponibles, encontramos vestidos muy coquetos para las más pequeñas de la casa, desde los 6 meses, con precios que oscilan entre los $74 y los $110. La pieza más cara es un vestido de tul rosado de un solo hombro, decorado con mariposas, flores y un lazo, a la venta por $110 . En la misma línea, otros vestidos de tul sueltos, uno en color rosa empolvado, otro blanco y otro negro, con detalles de flores y mariposas coordinados con el tul. En este estilo romántico, la colección incluye un trajecito de encaje color crema con apliques florales y un vestido de encaje azul, con mangas con volantes, flores y mariposas. Perfectos para el otoño, encontramos un modelo de manga largada confeccionado en pana, con unas flores en el pecho, que puedes encontrar en rosa, mostaza y granate por $82 y con un lazo para la cabeza a juego. También en pana, un modelo my similar pero sin mangas, en azul petróleo, marrón y morado. Esta es una de las acciones que la cantante está emprendiendo con la idea de dejar un imperio a sus hijas, apodadas por ella misma las Royal Twins. "¡Estoy trabajando muy duro para crear una marca para mis hijas porque soy una GRAN creyente en la riqueza generacional y comencé a crear su imperio incluso antes de que nacieran! Las Royal Twins ahora tienen su propia línea de ropa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde luego las pequeñas, quienes acaba de cumplir 6 meses y siempre lucen divinas, pueden sentirse muy afortunadas por el amor que les rodea.

