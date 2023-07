Amara La Negra renueva su espectacular closet y muestra el resultado La cantante dominicana tiene una increíble colección de zapatos ¡parece una tienda! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amara La Negra, además de ser una apasionada de la música, también lo es por la moda y como tal, tiene un montón de ropa, carteras y zapatos. Por eso, contrató a unos expertos que hicieron un maravilloso trabajo en renovar y organizar su closet. Fue a través de sus redes sociales que la estrella de la televisión que actualmente es una de las protagonistas del reality El secreto de las indomables, compartió varios videos mostrando los resultados de dos compañías privadas que contrató. "Miren esto. Estoy tan agradecida por mi closet", dijo la intérprete de "Ay" en el clip que publicó en sus historias de Instagram. Amara La Negra Credit: Photo by Rich Polk/Billboard via Getty Images Explicó que los profesionales se encargaron de proveer con todas las divisiones necesarias para colocar las joyas y accesorios; así como de acomodar su increíble colección de calzados que incluye tacones en todos los tamaños y colores. "Todo está fabuloso, coordinado y súper organizado. Amo el trabajo que hicieron, los recomiendo si están en Miami", manifestó. La también bailarina destacó estar impresionada por el detalle en acomodar su ropa interior en las gavetas. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN En adición al proyecto televisivo de Canela TV junto a Ninel Conde, Patricia Manterola, Zuleyka Rivera, Alicia Machado y Yuri, la artista de origen dominicana está más que nunca enfocada en crecer como empresaria en el mundo de bienes raíces. Este año comenzó a promocionar una de sus propiedades en el país caribeño que lleva el nombre "Las Royals Twin Empire", en honor a sus gemelas que ya son modelos.

