El look del día - febrero 28, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Amara La Negra, Francisca y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Francisca Look del día Credit: Instagram La conductora celebró la Independencia de República Dominicana con un vestido que le vimos en 2021. Un traje de punto fucsia con detalles negros y botones dorados de Beashion Boutique. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Clarissa Molina Look del día Credit: Instagram/ VCO Productions 360 La presentadora también presumió su orgullo dominicano con un florido minivestido en tonos verdes, rosas y amarillos, de escote profundo y manga larga de Colibrí Miami, que conjuntó con botas de ante marrón hasta el muslo. 2 de 10 Ver Todo Amara La Negra Look del día Credit: Instagram La cantante dio lección de patriotismo con este sensual atuendo de top cruzado y leggins con la bandera dominicana para festejar los 179 años de independencia del país caribeño. ¡Hasta las sandalias iban a juego! 3 de 10 Ver Todo Anuncio Adamari López Look del día Credit: Instagram La puertorriqueña modeló con mucho carisma este vestido negro de punto con escote asimétrico de Bebe, joyas de Iona Jewels y zapatos con punta de leopardo y tiras doradas de Flor de María Collection. 4 de 10 Ver Todo Ninel Conde Look del día La artista mexicana dejó patente una vez más su sensualidad posando con este conjunto de punto de top, minifalda y mitones, que mostraban su buena forma física, y que completó con tenis Dior. 5 de 10 Ver Todo Chiky Bombom Look del día Credit: Instagram La conductora nos alegró la mañana con este traje azul intenso de dos piezas que combinó con un top blanco, zapatos de charol en tono nude y gruesos brazaletes plateados. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kenia Ontiveros Look del día Credit: Instagram La esposa de Larry Hernández presumió su esbelta silueta en un ajustado vestido de Fendi en color marfil, combinado con sandalias de tacón y plataforma decorados con cristales de Gucci. 7 de 10 Ver Todo Jessica Carrillo Look del día Credit: Instagram Así de sonriente vimos a la conductora de Al rojo vivo, con un vestido estilo chaleco blanco, y sandalias minimalistas en color amarillo, 8 de 10 Ver Todo Antonella Roccuzzo Look del día Credit: Lionel Hahn/Getty Images La esposa de Messi acompañó al jugador en la noche de los premios de la FIFA en París, con un elegante vestido negro de cuello alto con abertura en el lateral y sandalias del mismo color. ¿Lo mejor? El original bolso en forma de rosa roja, a juego con sus labios. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gigi Hadid Look del día Credit: Gotham/GC Images La modelo anda promocionando su nuevo proyecto Next in Fashion y no pasó desapercibida con este original vestido asimétrico de voluminosas mangas caídas, top de rejilla y una flor estampada de Alexander McQueen. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

